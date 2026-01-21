Rutte defiende su perfil bajo con Groenlandia y dice que trabaja "entre bastidores" para desescalar la tensión

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido su perfil bajo durante la crisis abierta en la Alianza Atlántica por las pretensiones de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia, justificando que está trabajando "entre bastidores" y está evitando hacer comentarios "en público" porque eso le quitaría legitimidad para "desescalar la tensión".

Así lo ha asegurado durante su intervención en un panel de debate titulado '¿Puede Europa defenderse a sí misma?' organizado en Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), durante la cual ha opinado que la Unión Europa está segura y ha reiterado la importancia de defender la región del Ártico.

"Mi papel como secretario general de la OTAN, cuando hay tensión dentro de la Alianza, la ha habido en el pasado entre Grecia y Turquía, ha habido otros momentos en los que hubo tensión, y mis predecesores siempre hicieron lo mismo y sabían que no debían comentar nada en público, eso es imposible", ha explicado.

Rutte ha sostenido que si diera su opinión sobre lo que está ocurriendo con la amenaza de Estados Unidos de anexionarse parte del territorio de otro Estado miembro de la OTAN, ya no podría ayudar de ninguna manera, ni podría trabajar con otros líderes para "difuminar la tensión o desescalar".

"Por eso no me oirán comentar (este asunto). Pueden estar seguros de que estoy trabajando en este asunto entre bastidores, pero no puedo hacerlo en público", ha añadido, evitando hacer algún comentario sobre la situación en la isla del Ártico.

Eso sí, ha dicho que es consciente de "las tensiones en este momento", y ha asegurado que "la única manera" de abordarlas es llevar a cabo una "diplomacia contundente". "Y en lo que respecta al Ártico, creo que el presidente Trump tiene razón, otros líderes en la OTAN tienen razón. Necesitamos defender el Ártico", ha zanjado.