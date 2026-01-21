Paco León y Carmen Machi presentan 'Aída y vuelta': "Dicen que me he cargado la serie por no hacer un capítulo largo"

El viernes 30 de enero llega a los cines 'Aída y vuelta', el regreso de la popular serie española más de una década después de que finalizara su emisión. Y en lugar de "un capítulo largo" que funcione como secuela, la película dirigida por Paco León es una metaficción que imagina cómo sería el rodaje de 'Aída' en la actualidad con buena parte del elenco original interpretándose a sí mismos, como Carmen Machi, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova y el propio realizador, entre otros.

"Incluso antes de ver la película hay muchísima gente que se manifiesta en contra y dice: 'Eres un mierda, imbécil' y que me he cargado 'Aída' por no hacer un capítulo largo", explica León en rueda de prensa en la que el cineasta y actor que encarnó a Luisma en 'Aída' admite que se planteó dar aquel tipo de continuación al fenómeno televisivo, pero que consideró que "la gracia no va de hacer más producción de 'Aída', sino de ser fiel a su esencia".

El nominado al Goya por 'Kiki, el amor se hace' y 'Carmina o revienta' sostiene que para alcanzar esa fidelidad "a veces tienes que cambiar la forma". "Nosotros somos más 'Aida' en una conversación de comedor que si nos ponemos a hacer una superproducción. Secun de la Rosa es más gracioso que Toni y Eduardo Casanova tiene muchísimo más gancho [que Fidel]", expresa León, que asegura que 'Aída y vuelta' es "muy fiel al tono de la serie".

Para Carmen Machi, que entre '7 vidas' y 'Aída' dio vida durante ocho años a la protagonista que da nombre a la ficción, ver a los actores interpretándose a sí mismos mientras construyen sus personajes permite que el espectador comprenda que existe separación entre la persona real y su rol. "Mucha gente piensa que cuando tú haces bien un papel es porque eres así. Por eso asocian que los personajes tienen la misma identidad que la persona", apunta la ganadora del Goya por 'Ocho apellidos vascos' en una entrevista concedida a Europa Press.

https://www.youtube.com/watch?v=O82ibLC4bmM

"Yo he presenciado una hostia a una compañera porque hacía de mala una telenovela. Ana Otero. Es una hostia que le volvió la cabeza. O sea, esas cosas pasan", advierte la actriz sobre hasta qué punto puede llegar "el impacto de un personaje". "Tú vas caminando por la calle y te dicen, 'hija, qué seria'. Has actuado tanto tiempo que asocian a que tú eres esa persona", cuenta Machi.

"NO SE PODÍA HACER UN 'AÍDA' CENSURADA"

No obstante, la intérprete señala que el afecto que recibe 'Aída' la ha llevado generalmente a "gozar del cariño de la gente", y subraya esa afirmación con una anécdota que ilustra cuánto puede condicionar un rol concreto el trato que se da a un actor: "Las Cortes y Madrid han llegado a estar acordonadas y con metralletas y tal y a mí me han dejado pasar".

"Hay chistes bien fuertes y al límite de tono. No se podía hacer un 'Aída' censurada", adelanta León sobre el tipo de comedia que presenta 'Aída y vuelta'. El director indica que a lo largo de los veinte años que han pasado desde el estreno del proyecto original "hemos evolucionado en tomar conciencia de qué nos reímos, pero eso no tiene por qué llevarnos a no hacer humor o hacer humor cobarde".