Miren Ibarguren, embarazadísima, brilla con luz propia en la presentación de 'Aída y vuelta'

El estilismo de Miren Ibarguren, embarazada y con un vestido negro ajustado de escote bardot y botas altas, acaparó la atención en el reencuentro del reparto de 'Aída y vuelta' en Madrid. Esta reunión, según informó el medio, marcó la primera aparición conjunta de los protagonistas tras más de una década desde el final de la serie que inspira este filme, previo a su estreno en salas españolas previsto para el 30 de enero.

De acuerdo con la información publicada, la presentación se llevó a cabo en el Espacio Movistar de la Gran Vía madrileña, donde se dieron cita numerosos miembros del elenco original. Entre los asistentes estuvieron Paco León — también director del largometraje — así como Carmen Machi, Melani Olivares, Pepe Viyuela, Mariano Peña, Canco Rodríguez, David Castillo, Óscar Reyes, Pepa Rus, Secun de la Rosa y Emilio Gavira, quien se incorpora en esta versión cinematográfica, pese a no haber formado parte de la serie.

El medio detalló que “Aída y vuelta”, calificada como una de las producciones más anticipadas de la temporada, trae de regreso la dinámica entre los personajes que durante años representaron la vida cotidiana en el ficticio barrio de Esperanza Sur. La historia, retomada 12 años después del último episodio de la serie, vuelve a girar en torno a los ambientes icónicos: la casa de la protagonista, el bar Reinolds y el círculo familiar y de amistades formado por Aída, Luisma, Soraya, Paz, Jonathan, Chema, Fidel, Mauricio Colmenero, el Machupichu, Macu y el Barajas.

El ambiente de la presentación, según consignó la fuente, estuvo marcado por la complicidad y la emoción de los actores ante las cámaras. No obstante, se registraron dos ausencias significativas: Marisol Ayuso, quien interpreta a Eugenia, la madre de Aída, y Eduardo Casanova, encargado del papel de Fidel. El medio explicó que este último optó por no presentarse ante la prensa tras haber comunicado el pasado 18 de diciembre su diagnóstico de VIH.

En cuanto a los vestuarios seleccionados por los integrantes del elenco para la ocasión, la cobertura resalta distintas elecciones de estilo. Además de Ibarguren, quien presumió su avanzado embarazo, Melani Olivares apostó por un conjunto de inspiración masculina, combinando pantalón de pinzas negro, chaleco, corbata negra y camisa blanca. En una línea semejante, Carmen Machi lució traje de pantalón y chaqueta larga en negro sumado a una camisa clara. Pepa Rus, por su parte, se diferenció mediante una blazer oversize de hombreras blancas y gafas de pasta negras de gran tamaño.

Tal como publicó la fuente, la expectativa por el estreno se reflejó tanto en las palabras como en las actitudes de los protagonistas. El evento se vivió como un reencuentro cargado de simbolismo, no solo porque representa el regreso de una narrativa popular en la televisión española, sino porque revela la influencia persistente que la serie continúa ejerciendo tras más de una década de su conclusión.

La película, dirigida por Paco León, propone revisitar el universo de 'Aída', explorando cómo han evolucionado sus personajes y escenarios emblemáticos. El regreso de figuras como Carmen Machi en el papel titular y los demás actores principales se acompaña, según reportó el medio, de la promesa de mantener la esencia que consolidó al programa original como un referente de la ficción nacional. La incorporación de Emilio Gavira supone un añadido inédito dentro del relato.

El medio hizo hincapié también en el sentimiento de nostalgia y expectativa manifestado entre los seguidores de la serie, que aguardan el reencuentro de los personajes en la pantalla grande después de más de una década de ausencia. La presentación de la película funcionó como antesala para el estreno, generando repercusiones tanto en los medios como en redes sociales.

De acuerdo con la información disponible, el largometraje intentará capturar las dinámicas familiares, conflictos y el humor característico del universo ‘Aída’. Mientras, la proyección en cines prevista para el 30 de enero se convierte en un evento destacado dentro del calendario cinematográfico español para este inicio de año.