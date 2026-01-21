Médicos Sin Fronteras alerta de las consecuencias negativas de la reforma de la ayuda exterior de EEUU

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado de las "consecuencias perjudiciales" de la actual campaña de la Administración de Donald Trump para reformar la ayuda exterior estadounidense destinada a programas sanitarios y humanitarios.

Médicos Sin Fronteras recuerda que hace un año la Administración Trump promulgó una serie de órdenes ejecutivas que revolvieron los programas sanitarios y humanitarios en todo el mundo y "dañaron gravemente" la cooperación y la solidaridad mundiales en estas cuestiones.

"Las clínicas cerraron sus puertas. Los medicamentos que salvan vidas quedaron varados en los puertos. Los trabajadores sanitarios perdieron sus puestos de trabajo. El coste humano ha sido catastrófico", apunta la ONG, que advierte de que las consecuencias de la campaña de la Administración para remodelar la ayuda exterior estadounidense apenas han comenzado a manifestarse.

"Aunque el mundo aún se está recuperando de estos recortes en la ayuda, ya está claro que solo han sido la primera salva de la Administración Trump para remodelar la salud mundial y la ayuda humanitaria", ha afirmado Mihir Mankad, director de Política y Defensa de la Salud Mundial de MSF EEUU.

"Las diferentes Administraciones siempre han tenido prioridades y agendas distintas en materia de salud mundial, pero lo que estamos viendo ahora es un sorprendente alejamiento del principio fundamental de que proporcionar atención humanitaria básica, luchar contra las epidemias, la malnutrición y las enfermedades prevenibles mediante vacunas, y apoyar a las comunidades más marginadas del mundo son causas dignas", añade Mankad.

Aunque MSF no acepta financiación del Gobierno estadounidense, asegura que a lo largo de 2025 sus equipos fueron testigos del "devastador impacto" que tuvo la retirada del Gobierno estadounidense de las comunidades a las que la organización presta asistencia.

En este sentido, pone como ejemplo que en Somalia las interrupciones en la ayuda provocaron que los envíos de leche terapéutica se detuvieran durante meses. En el Hospital del Condado de Renk, en Sudán del Sur, los recortes de financiación obligaron a una organización humanitaria a dejar de apoyar a 54 empleados del hospital en junio, lo que provocó graves carencias en la atención materna. Además, en la República Democrática del Congo el desmantelamiento de USAID provocó la cancelación de un pedido de 100.000 kits para casos de violación, que incluían medicamentos para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

ESTRATEGIA GLOBAL DE SALUD 'AMERICA FIRST', LIMITADA Y MIOPE

El pasado septiembre, la Administración Trump publicó su Estrategia Global de Salud 'America First'. Para MSF esta estrategia posiciona a Estados Unidos para desempeñar un papel "drásticamente reducido" en la salud mundial. En este contexto, indica que es "limitada y miope", y orienta la política estadounidense hacia un enfoque "erróneo" y "probablemente ineficaz" para responder a los brotes epidémicos.

Para MSF, en áreas clave en las que Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo líder mundial -salud sexual y reproductiva, nutrición y enfermedades no transmisibles- la estrategia guarda silencio. La ONG denuncia que para comenzar a aplicar la Estrategia de Salud Global 'America First', la Administración ha estado negociando rápidamente una serie de acuerdos bilaterales con los gobiernos que reciben ayuda sanitaria exterior de Estados Unidos.

"Estos acuerdos constituirán la columna vertebral de un nuevo enfoque de la salud mundial, abiertamente transaccional y negociado a puerta cerrada, sin la participación de la sociedad civil ni de las comunidades cuya salud y bienestar están más en juego", lamenta.

La Administración afirma que este enfoque fomenta la apropiación nacional y refuerza la soberanía. Sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno de Estados Unidos ha estado presionando a los gobiernos receptores para que restrinjan el acceso a los servicios por motivos ideológicos, en particular para las poblaciones marginadas y en materia de salud sexual y reproductiva.

"La afirmación de que estos acuerdos promueven la apropiación nacional suena hueca cuando, al mismo tiempo, hay funcionarios del Departamento de Estado que dicen abiertamente a los países que la ayuda sanitaria mundial depende de su disposición a firmar un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos", declara Mankad.

"Los recortes de 2025 fueron devastadores, pero lo que está surgiendo ahora es un replanteamiento total de por qué y cómo Estados Unidos proporciona ayuda y se compromete con el mundo en general en cuestiones sanitarias y humanitarias", finaliza la ONG.