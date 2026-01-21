Luitingo le envía un mensaje a Jessica Bueno tras conocerse su relación con Roberto Mendoza

A pesar de la polémica que les ha perseguido desde que salió a la luz su incipiente relación, Jessica Bueno y Roberto Mendoza no pueden estar más felices. Lo que hace apenas unas semanas eran rumores, ahora se trata de una realidad que no están dispuestos a llevar en secreto.

El andaluz es la primera ilusión que se le conoce a la modelo después de su ruptura sentimental con Luitingo y de la que le costó recuperarse meses debido a que estaban muy enamorados. Ahora, Jessica vuelve a sonreír.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Luitingo y ha dado su opinión sobre la nueva pareja de Jessica, que también se dedica a la música. "Qué mejor que le guste la música o los músicos antes que... ¡con las de cosas malas que hay en la vida!", ha declarado el artista.

Sin querer entrar a desvelar qué le parece Roberto para su expareja, Luitingo ha asegurado que "la música es bonita y armoniza mucho... y para todo el mundo es buena". Sin embargo, sí que ha confesado que "le deseo lo mejor a ella, a él, y que cada uno con su vida, por supuesto, que sea feliz y que haga lo que quiera".