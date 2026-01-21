Lituania revocó en 2025 los permisos de residencia de más de 1.700 ciudadanos rusos y bielorrusos

Las autoridades de Lituania han informado este miércoles de que a lo largo de 2025 revocaron los permisos de residencia de más de 1.700 ciudadanos rusos y bielorrusos, bajo alegaciones sobre la seguridad nacional y el orden público, en el marco de las medidas en represalia por la guerra de Ucrania.

Las autoridades migratorias del Ministerio del Interior han determinado que 1.634 bielorrusos supusieron una amenaza para la seguridad del Estado lituano, lo que supone casi tres veces más que en 2024, cuando fueron 598 los ciudadanos de este país que fueron catalogados bajo este epígrafe.

Por el contrario, un total de 87 rusos "fueron reconocidos como una amenaza", una cifra ligeramente inferior a la de 2024, cuando fueron 125 los ciudadanos de Rusia sobre los que se aplicaron este tipo de medidas.

El Ministerio del Interior ha detallado que estas cifras incluyen la denegación de permisos de residencia, decisiones de no renovarlos, o bien cancelar los que ya existían. Todos tienen prohibida la entrada en Lituania hasta nueva orden.