La primera dama de la Ciudad de Buenos Aires visita este jueves una sede del Banco del Bebé de la Fundación Madrina

El encuentro permitió a María Belén Ludueña, primera dama de la Ciudad de Buenos Aires, conocer directamente las historias de madres y niños usuarios de la Fundación Madrina, según informó la organización en un comunicado. La agenda incluyó una recorrida minuciosa por las instalaciones del Banco del Bebé junto al director de Formación de la Fundación, Rafael Ariza, y el presidente fundador, Conrado Giménez, donde Ludueña intercambió impresiones con voluntarios y trabajadores acerca del impacto que tienen los programas solidarios en los hogares más desfavorecidos.

Tal como publicó Fundación Madrina, el evento solidario se celebró la mañana del jueves en la sede del Banco del Bebé, ubicada en el número 4 de la Plaza San Amaro, en la capital. El acto contempló un reparto masivo de alimentos básicos y ropa de abrigo dirigido a familias que experimentan condiciones precarias, en un contexto marcado por las bajas temperaturas. Decenas de familias en situación de vulnerabilidad acudieron para acceder a estos recursos considerados esenciales para afrontar tanto el frío como las estrecheces económicas.

La visita de Ludueña, esposa del Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, fue interpretada por Fundación Madrina como un respaldo al compromiso internacional por combatir la pobreza infantil y fortalecer el apoyo a la maternidad vulnerable. La organización señaló que la presencia de la primera dama añade visibilidad a una causa que, según la propia fundación, requiere cooperación y atención continua, especialmente ante la persistencia de situaciones de exclusión social.

El medio Fundación Madrina destacó que la formación de Ludueña tanto en Derecho como en Comunicación le otorga una perspectiva integral respecto de los retos sociales que enfrentan las familias a las que acompaña la organización. Además, la entidad la consideró “un altavoz fundamental” para las madres que enfrentan la crianza de sus hijos en contextos de vulnerabilidad severa, valorando la influencia social y mediática que puede ejercer en favor de estos colectivos.

Desde Fundación Madrina se subrayó que el Banco del Bebé constituye uno de los ejes de su labor asistencial, proporcionando ropa y alimentos a familias que enfrentan dificultades económicas. En el evento del jueves, los organizadores remarcaron el carácter urgente de la ayuda, ya que el descenso de las temperaturas, además de la inflación y otras problemáticas materiales, afecta de manera directa la calidad de vida de niños pequeños y de mujeres embarazadas que recurren a la fundación en busca de apoyo.

La jornada contó con la participación activa de madres, niños beneficiarios y personal voluntario de la Fundación, quienes compartieron testimonios sobre sus realidades diarias. Según consignó Fundación Madrina, muchas de estas personas enfrentan situaciones donde la ayuda brindada mediante ropa de abrigo y alimentos básicos resulta determinante para sobrellevar el invierno y cubrir necesidades básicas que no hallan cobertura suficiente en otros ámbitos.

El acto solidario formó parte de las actividades regulares que la Fundación Madrina organiza en la capital, dirigidas a aliviar la precariedad intensa de familias en riesgo de exclusión social. De acuerdo con el comunicado de la entidad, las acciones implementadas buscan sensibilizar sobre la existencia de “maternidades invisibles” y movilizar recursos tanto del sector público como privado, en aras de proteger los derechos fundamentales de la infancia y de las mujeres embarazadas o con hijos pequeños bajo su cargo.

La presencia de la primera dama de Buenos Aires durante la jornada reforzó, según la fundación, la relevancia del apoyo institucional para causas de largo recorrido. Tanto los responsables de la entidad como los asistentes transmitieron que la colaboración con figuras públicas y el trabajo de los voluntarios resultan esenciales para extender el alcance del banco de ayuda a un mayor número de hogares en situación de apremio.

Según informó Fundación Madrina, el objetivo de la actividad fue no solo cubrir necesidades materiales inmediatas sino también generar espacios de reconocimiento público para los problemas que enfrentan las familias vulnerables. El encuentro evidenció el impacto concreto que tienen las campañas solidarias en la vida cotidiana de quienes dependen del apoyo comunitario, enfatizó la organización en su comunicado.

La fundación reiteró su llamado a la sociedad civil y a las instituciones del ámbito urbano e internacional a sumarse a los esfuerzos colectivos contra la pobreza infantil y la exclusión, argumentando que la cooperación intersectorial ofrece las mejores posibilidades de proporcionar soluciones sostenibles a largo plazo.