La NASA lanza tarjetas de embarque virtuales para enviar los nombres recibidos a la Luna a bordo de Artemis II

La NASA ha lanzado una iniciativa para enviar, a través de un registro de tarjetas de embarque virtuales, el nombre de aquellos que lo deseen a viajar alrededor de la Luna, a bordo de Artemis II.

Los nombres recibidos se incluirán en una memoria USB que volará dentro de Orion cuando sea lanzada la misión, en 2026. Cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra a bordo de Artemis II, el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA.

Esta misión será el primer vuelo de prueba con tripulación a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), la nave espacial Orion y los sistemas terrestres de apoyo.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen estarán a bordo para poner a prueba los sistemas de soporte vital de Orion en el hostil entorno del espacio.

Este vuelo es otro paso hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y ayudará a la agencia a prepararse para las futuras misiones con astronautas a Marte.

La NASA va a enviar astronautas a explorar la Luna para hacer descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte. Artemis II pondrá a prueba por primera vez las capacidades de la NASA en el espacio profundo, con el primer vuelo tripulado del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y la nave espacial Orion. La misión, que tendrá una duración aproximada de 10 días, despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy, a más tardar en abril de 2026.

La tripulación realizará comprobaciones iniciales de los sistemas de Orion y pondrá a prueba manualmente el manejo de la nave espacial cerca de la Tierra durante los dos primeros días de la misión, antes de dirigirse a la Luna.

El módulo de servicio de Orion proporcionará el impulso necesario para liberarse de la órbita terrestre y establecer el rumbo hacia la Luna. Este encendido de motores para la maniobra de inyección translunar enviará a los astronautas en un viaje de ida de cuatro días alrededor del lado lejano de la Luna.

El recorrido tendrá un patrón con forma de ocho que se extenderá a más de 370.000 kilómetros (230.000 millas) de distancia de la Tierra. A la distancia máxima, la tripulación volará a unos 7.400 kilómetros (4.600 millas) más allá de la Luna, evaluando los sistemas de la nave espacial durante el trayecto.

Varias cargas útiles volarán a bordo del Artemis II para ampliar nuestros conocimientos sobre la radiación espacial, la salud y el comportamiento humanos, y las comunicaciones y la navegación espaciales. "Lo que aprendamos nos ayudará a avanzar en futuros esfuerzos de exploración", apunta la NASA.

Orion llevará a cabo una reentrada a alta velocidad a través de la atmósfera terrestre antes de amerizar en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde un equipo de recuperación de la NASA y el Departamento de Defensa rescatará a la tripulación y recuperará la nave espacial.