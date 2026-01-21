España propone elevar al máximo nivel su relación con India para equipararla a países como China o Brasil

La presentación del logotipo del Año Dual España-India, inspirado en elementos culturales de ambos países y sus banderas, marcó el inicio de una serie de actos bilaterales que buscan fortalecer los lazos en áreas como cultura, turismo e inteligencia artificial. Este evento antecedió a la reunión en Nueva Delhi entre el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, en la que España propuso elevar el vínculo bilateral a una “asociación estratégica”, nivel reservado a países como China o Brasil, de acuerdo con la información de Europa Press.

Tal como publicó Europa Press, el ministro Albares transmitió esta propuesta al concluir sus encuentros tanto con Jaishankar como con la presidenta india, Draupadi Murmu. Albares subrayó la confianza en India como “país fiable, que cree en el Derecho Internacional, respeta los principios de la Carta de Naciones Unidas y apuesta por el multilateralismo”. La solicitud de subir la relación bilateral al máximo rango diplomático se presentó como una culminación del proceso de acercamiento iniciado tras la visita del primer ministro Narendra Modi a España en 2017. A esto se sumó el viaje en octubre de 2024 a la India del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien no realizaba una visita al país desde la realizada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, según detalló el medio.

Europa Press indicó que ambas partes situaron la solidez de la relación en su historia reciente de intercambios de alto nivel, incluidos los encuentros de los mandatarios en el margen de las cumbres del G20 en 2018 y 2021. La iniciativa de la “asociación estratégica” requiere aún formalización, aunque la fórmula es idéntica a la ya existente con países como China, Brasil, Egipto o Qatar. Jaishankar, por su parte, remarcó las relaciones “cálidas, arraigadas en valores democráticos compartidos y el respeto al multilateralismo y al orden basado en reglas” al recibir a Albares, según consignó Europa Press.

El interés español por estrechar la cooperación se enmarca en la evolución del contexto internacional. Europa Press recalcó que el gobierno de Madrid apuesta por diversificar socios comerciales, considerando la India como la nación más poblada del mundo y la cuarta economía global. Este acercamiento se considera relevante en momentos en que la Unión Europea trata de fortalecer lazos fuera de su tradicional relación con Estados Unidos, especialmente desde el mandato de Donald Trump.

Durante las conversaciones, ambos ministros expresaron su deseo de que las actividades programadas para el Año Dual consoliden el contacto entre las dos sociedades. El calendario para 2026, conmemorando los setenta años de relaciones diplomáticas, contempla visitas oficiales en ambos sentidos, incluso otro probable viaje de Modi a España. Entre los compromisos inmediatos figura la asistencia confirmada de Sánchez en febrero en la Cumbre Internacional sobre el impacto de la inteligencia artificial, organizada por el gobierno indio.

En el campo cultural, el medio destacó que España fue País Foco en la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi y tiene previsto desempeñar un papel principal en la edición número 57 del Festival Internacional de Cine de India (IFFI Goa). Se programó además una exposición de Antoni Tapies en la Galería Nacional de Arte Moderno en Nueva Delhi y la exhibición de reproducciones de obras del Museo del Prado en espacios públicos de varias ciudades indias. Actividades literarias y espectáculos de flamenco también integrarán el calendario bilateral.

En el sector turístico, el gobierno español confirmó la próxima apertura de un consulado general en Bangalore. Con este nuevo puesto, serán tres las sedes diplomáticas españolas en India, facilitando gestiones y promoviendo la llegada de turistas indios a España. Según estadísticas citadas por Europa Press, el año pasado arribaron unos 250.000 visitantes indios al territorio español. Al respecto, las autoridades están trabajando para restablecer vuelos directos entre ambos países, suspendidos desde la pandemia de COVID-19.

Albares también mantuvo un encuentro con directivos de empresas españolas presentes en India —Grupo Mondragón, Airbus, Prosegur, Indra, Talgo, Técnicas Reunidas, Zitrón— para conocer sus expectativas y desafíos. Durante esta reunión, reiteró que “España e India son las dos economías que más rápido crecen del mundo y nuestras empresas se están beneficiando de ello”, según reportó Europa Press.

El ministro español señaló el interés del país por un próximo cierre del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e India, posición reforzada por la reciente declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que consideró inminente la concreción del pacto. La administración española promueve este tratado al considerar que su implementación crearía la mayor zona de libre comercio a escala global, con una población de 2.000 millones de personas, superando incluso el acuerdo previamente suscrito con Mercosur.

El gobierno español ve margen para intensificar los intercambios económicos bilaterales y espera que el tratado facilite ese objetivo. Albares mencionó que su homólogo indio transmitió que las negociaciones avanzan positivamente y descartó la existencia de obstáculos insalvables en esta etapa, aunque señaló la necesidad de cautela hasta la formalización.

El propio Jaishankar afirmó la existencia de “un enorme potencial” para expandir las relaciones económicas bilaterales, acentuando la importancia de la cooperación especialmente tras la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea. Según expresó el responsable indio, “España es uno de los socios comerciales más importantes de India en la UE”.

La industria de defensa figura también entre los ámbitos de cooperación destacados, con énfasis en el acuerdo de coproducción de aviones C295 entre Airbus y Tata, modelo que Albares calificó como un ejemplo de “relación virtuosa” que conviene potenciar.

Europa Press subrayó, por último, que estas iniciativas y acuerdos reflejan el empeño de ambos gobiernos por consolidar los vínculos estratégicos en un escenario global de cambios e incertidumbres, apostando por la colaboración en sectores clave y el fortalecimiento de su presencia mutua en áreas prioritarias.