El presidente de Líbano denuncia la "política de agresión sistemática" de Israel por los últimos bombardeos

El Ejército libanés destacó que los recientes ataques atribuidos a Israel han provocado el desplazamiento de decenas de familias y la destrucción de hogares en el sur del país, situación que ha impactado de manera directa la estabilidad regional. Esta declaración se produce en medio de un contexto de tensiones persistentes que, de acuerdo con las autoridades de Líbano citadas por el medio, han generado víctimas mortales y heridos entre la población civil, sumando nuevos desafíos para las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad. Según consignó la fuente, tales acciones, llevadas a cabo pese al alto el fuego pactado en noviembre de 2024 después de un extenso ciclo de enfrentamientos con Hezbolá, han sido condenadas por el presidente libanés, Joseph Aoun, quien acusa a las fuerzas israelíes de una "política de agresión sistemática".

El medio reportó que el presidente Aoun denunció estos bombardeos israelíes como una escalada que involucra ataques aéreos dirigidos a aldeas del sur de Líbano, zonas donde reside una importante proporción de población civil. De acuerdo con Aoun, se estaría produciendo una "violación flagrante del Derecho Humanitario" y de los principios fundamentales destinados a la protección de los no combatientes. El mandatario remarcó la gravedad de estos hechos y los calificó como una amenaza directa y reiterada a la seguridad cotidiana de los habitantes afectados.

Tal como publicó la fuente, Joseph Aoun sostuvo que los ataques transmiten el rechazo de Israel a cumplir los términos acordados en el cese de hostilidades, pactado hace solo unos meses después de trece meses de enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá, que se originaron tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. El líder libanés advirtió que las agresiones revelan un "desprecio deliberado" por los esfuerzos institucionales emprendidos desde Beirut para intentar controlar la situación y evitar una expansión del conflicto. Además, reafirmó el compromiso de Líbano con la defensa de su soberanía e integridad territorial, exigiendo a la comunidad internacional tomar medidas "claras y eficaces" para frenar lo que describió como "violaciones" y la "impunidad" que las acompaña.

El medio detalla que la institución militar del Líbano compartió una visión alineada con el presidente. Dirigentes militares señalaron que estos ataques recientes representan un obstáculo significativo para la implementación de su estrategia de seguridad y dificultan el avance de sus planes operativos en la región. Subrayaron que los bombardeos no sólo atemorizan a civiles, sino que también han resultado en la pérdida de vidas humanas, lesiones y el desplazamiento de residentes. El Ejército enfatizó el efecto negativo de estos acontecimientos para la estabilidad general del área sur del territorio libanés.

Según relató la fuente, los portavoces militares subrayaron que los ataques y otras presuntas violaciones perpetradas por Israel han continuado durante el periodo de alto el fuego, momento en el que las fuerzas israelíes han dirigido su accionar contra edificios y residencias. Las autoridades libanesas sostienen que estas operaciones vulneran la soberanía nacional y ponen en entredicho los acuerdos establecidos tras la última etapa de hostilidades.

El medio detalló que los bombardeos atribuidos a Israel han sido justificados por su gobierno bajo el argumento de acciones contra supuestas actividades de Hezbolá. Según la parte israelí, tales operaciones no constituyen una violación al pacto de cese del fuego suscrito en noviembre de 2024. Sin embargo, esta interpretación ha sido rechazada por las autoridades libanesas y el propio Hezbolá, postura compartida también por organismos internacionales como Naciones Unidas, que han manifestado su condena ante el nuevo ciclo de violencia.

De acuerdo con la información consignada por el medio, el acuerdo de alto el fuego establecía la retirada, tanto de las fuerzas israelíes como de los combatientes de Hezbolá, del sur de Líbano. Esto pretendía reducir la tensión y sentar las bases para la estabilidad fronteriza, tras más de un año de choques armados que se desencadenaron a raíz del ataque del 7 de octubre del año anterior. Sin embargo, pese al compromiso suscrito, el Ejército israelí ha mantenido cinco posiciones militares en el territorio vecino, situación que tanto el gobierno libanés como Hezbolá han señalado como una vulneración de los acuerdos y una fuente adicional de fricción.

El medio concluyó recalcando que la respuesta oficial del Líbano implica una solicitud a la comunidad internacional para que asuma responsabilidades jurídicas y políticas, exigiendo acciones para detener los ataques y hacer cumplir el Derecho Humanitario. Estas demandas buscan que la comunidad global intervenga y limite lo que las autoridades libanesas consideran una política de impunidad tras los episodios recientes denunciados.