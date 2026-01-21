Condenado a 23 años de prisión el aliado de Yoon y ex primer ministro de Corea del Sur por la ley marcial

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este miércoles a 23 años de prisión al ex primer ministro Han Duck Soo, estrecho aliado del destituido presidente Yoon Suk Yeol, tras ser hallado culpable de los delitos de insurrección que se le imputaban en relación con la declaración en diciembre de 2024 de la polémica ley marcial que costó la caída del Gobierno.

"El acusado ha sido condenado a una pena privativa de libertad de 23 años", ha fallado el tribunal durante una sesión transmitida en directo. La Fiscalía pedía para el ex primer ministro 15 años de prisión, si bien los jueces han dictaminado que la declaración de la ley marcial constituyó un grave delito que hizo peligrar la democracia y las instituciones de Corea del Sur.

Asimismo, ha apuntado que el papel de Han fue "clave" en el marco de la crisis desatada ese mismo mes, según informaciones recogidas por el diario 'The Korea Times'. Se trata de la primera vez que la Justicia surcoreana tilda de insurrección lo sucedido, lo que podría influir en el veredicto contra el propio Yoon, que tendrá que enfrentarse en febrero a los cargos de insurrección.

"La declaración marcial fue emitida con el objetivo de socavar el orden constitucional y constituye un acto de insurrección", ha indicado el Tribunal de Distrito Central de Seúl, situado en la capital del país.

Además, Han como primer ministro, "tenía la obligación constitucional de restringir el uso arbitrario de los poderes de emergencia por parte del presidente". Los jueces han hecho especial hincapié en su participación en la gestión de un decreto elaborado tras la declaración, cuyo objetivo era subsanar defectos de procedimiento contenidos en la orden original.

Han también ha sido condenado por "consentir la imposición de medidas como cortar el suministro de electricidad y agua a las sedes de diferentes medios de comunicación, actos que, equivaldrían a desempeñar un papel operativo en la insurrección".

Sin embargo, el político surcoreano ha negado estas acusaciones y ha sostenido que no apoyó ni colaboró en la imposición de la ley marcial. En su declaración final ante el tribunal, Han ha afirmado que "nunca estuvo de acuerdo con la ley ni tuvo intención de apoyarla", al tiempo que ha asegurado que trató de disuadir al presidente.

El propio Yoon fue condenado la semana pasada a cinco años de cárcel por varios de los delitos que se le imputaban en el marco del caso por la declaración de la ley marcial. Entre estos delitos se encuentran el de obstrucción a la justicia --unos cargos relacionados con el continuo bloqueo a su propia detención--, abuso de poder y falsificación y destrucción de documentos. Además, el fallo también incluye la "violación del derecho constitucional de los ministros", a los que Yoon habría impedido "deliberar sobre la imposición de la citada ley".