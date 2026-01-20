Trump lamenta que haya "demasiada atención mediática" en Minnesota al ICE y poca a los "políticos corruptos"

El foco de la atención pública en Minnesota, según acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería centrarse en la presunta malversación de fondos públicos por parte de funcionarios estatales y no únicamente en las actividades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el mandatario utilizó sus redes sociales para expresar su descontento ante la cobertura mediática que, en su opinión, prioriza las operaciones migratorias sobre los casos de supuesto fraude fiscal que involucrarían a autoridades estatales.

Europa Press detalló que las declaraciones presidenciales surgen tras una serie de protestas en Minnesota contra las redadas y acciones del ICE, demandando mayor escrutinio sobre el desempeño del organismo. Estas manifestaciones han cobrado fuerza especialmente luego de que un agente disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, generando un intenso debate sobre el uso de la fuerza en los operativos migratorios. Trump consideró que el ICE merece un mayor reconocimiento por expulsar, según él, “a algunos de los peores asesinos y criminales del mundo”, y responsabilizó al expresidente Joe Biden de adoptar políticas de “fronteras abiertas” que, según su versión, facilitan la entrada de delincuentes al país.

El medio Europa Press señaló que la actuación del ICE en Minnesota también ha sido objeto de críticas luego de que se reportara la sexta muerte de un migrante bajo custodia de la agencia en lo que va del año. En este último caso, se informó el presunto suicidio de un ciudadano nicaragüense trasladado desde Minnesota a instalaciones en El Paso, Texas, donde habría ocurrido el deceso. Estas instalaciones han acumulado la mitad de los fallecimientos registrados recientemente bajo supervisión del ICE, suscitando cuestionamientos y demandas de mayor transparencia en los procesos de detención y custodia de inmigrantes.

En este contexto, Trump en sus declaraciones ha minimizado los señalamientos hacia el ICE y, en cambio, ha insistido en que el verdadero tema de preocupación pública debe ser el “asombroso” robo de fondos estatales por parte de supuestos “políticos corruptos” en Minnesota. Según publicó Europa Press, el presidente aludió a investigaciones que estarían en curso por el posible desvío de recursos federales destinados a programas sociales y acusó que estos casos no reciben la suficiente atención mediática.

Europa Press agregó que, aunque el mandatario no mencionó en esta ocasión a la comunidad somalí, conocida por su presencia significativa en el estado y que ha sido blanco recurrente en su retórica sobre inmigración, una de las presuntas redes de corrupción investigadas tendría vínculos con miembros de la diáspora somalí en Minnesota. A pesar de no haberse referido explícitamente a este grupo en su reciente declaración, Trump ha utilizado en el pasado estos señalamientos para reforzar sus discursos antimigratorios.

Las investigaciones sobre el aparente fraude fiscal se concentrarían en el desvío de fondos federales, especialmente aquellos destinados a programas sociales. Las acusaciones, según consignó Europa Press, han derivado en múltiples pesquisas abiertas por las autoridades estadounidenses, aunque por el momento no han trascendido detalles adicionales sobre imputados ni magnitud de los montos presuntamente malversados. El énfasis de Trump en sus intervenciones públicas gira en torno a que estos casos de corrupción merecen un grado de atención mediática comparable o incluso superior al debate sobre las políticas migratorias y a la actuación del ICE.

Finalmente, las recientes protestas y debates han colocado bajo la lupa tanto las políticas de inmigración como el manejo de fondos públicos en Minnesota. Según reportó Europa Press, mientras aumenta la presión social para revisar las condiciones de detención de migrantes y se registran voces que exigen reformas a la agencia migratoria, el presidente estadounidense insiste en que los medios y la opinión pública deberían redirigir su interés y recursos informativos al seguimiento de los presuntos escándalos de corrupción estatal.