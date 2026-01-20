Taiwán buscará adquirir más de 200.000 drones mediante un presupuesto especial de Defensa

Taipéi, 20 ene (EFE).- El Gobierno de Taiwán buscará adquirir más de 200.000 drones a través de un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.529 millones de dólares) que, por el momento, no ha obtenido el respaldo del Parlamento local, informó este martes el periódico Taipei Times.

Tras una sesión informativa celebrada este lunes ante los legisladores, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán reveló siete categorías de armamento que serían adquiridas mediante este presupuesto, pensado para fortalecer las capacidades defensivas de la isla frente a la creciente presión militar de China.

El proyecto contempla la compra de aproximadamente 200.000 vehículos aéreos no tripulados -entre ellos drones costeros de vigilancia y reconocimiento y drones costeros de ataque-, así como más de 1.000 embarcaciones no tripuladas, municiones merodeadoras como la Altius-700M y diversos sistemas antidrones.

La conformación de una amplia flota de drones se ha convertido en una de las prioridades defensivas de Taipéi, que ve en la experiencia ucraniana un ejemplo claro de cómo emplear la tecnología para contrarrestar una eventual agresión por parte de Pekín.

Entre el armamento que Taiwán pretende adquirir también figuran 82 sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS, con 1.203 contenedores de proyectiles de precisión y 420 misiles tácticos, así como artillería autopropulsada -60 obuses M109A7- y misiles antitanque, entre ellos 1.050 Javelin y 1.545 TOW-2B.

Estos sistemas se comprarían mediante un presupuesto especial de Defensa anunciado el año pasado por el presidente taiwanés, William Lai, para el período de 2026 a 2033, con el propósito de consolidar unas fuerzas armadas capaces de "defender permanentemente" al "Taiwán democrático" frente a la "amenaza china".

Los fondos servirían para financiar el desarrollo del 'Escudo de Taiwán' (T-Dome), un sistema de defensa aérea en capas que Lai anunció el pasado 10 de octubre y que es similar a la 'Cúpula de Hierro' (Iron Dome) de Israel y a la 'Cúpula Dorada' (Golden Dome) propuesta por Estados Unidos.

Sin embargo, los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que abogan por un mayor acercamiento entre Taipéi y Pekín, han bloqueado la tramitación del presupuesto aprovechando su mayoría legislativa, al tiempo que acusan al Gobierno de falta de transparencia en el plan de gasto.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político. EFE