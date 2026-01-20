Patrimonio Nacional reabre el Túnel de Villanueva, paso que José Bonaparte encargó para ir de Palacio a la Casa de Campo

De acuerdo con las previsiones de las autoridades municipales, la reapertura completa del Túnel de Villanueva, con acceso por ambos extremos, podría concretarse tras la habilitación pendiente del tramo bajo gestión del Ayuntamiento de Madrid. Según explicó María Corzo, directora del Departamento de Arquitectura de Patrimonio Nacional, esta intervención permitirá que el paso subterráneo recupere su función original y se integre en el entramado urbano y paisajístico en las inmediaciones de Madrid Río. En este contexto, los visitantes han comenzado a utilizar libremente el renovado túnel, cuyas obras de restauración finalizaron recientemente bajo la dirección de Corzo y con fondos europeos de transformación y resiliencia, como reportó el medio informativo.

Patrimonio Nacional ha reabierto al público el Túnel de Villanueva, situado en los jardines del Campo del Moro y encargado en su origen por José Bonaparte al arquitecto Juan de Villanueva. Esta infraestructura histórica conectaba los jardines del Palacio Real de Madrid con la Casa de Campo, utilizada como residencia de descanso. Según detalló el medio fuente, la reapertura al público tuvo lugar tras la finalización de un año de trabajos de rehabilitación enfocados en preservar la estructura original.

Durante la inauguración, María Corzo subrayó que la restauración ha permitido recuperar las proporciones originales del túnel, manteniendo su ancho y alto en una relación 1 a 1, acorde con las ideas de Villanueva. La responsable señaló que la intervención se diseñó bajo el principio de mínima alteración para respetar la materialidad histórica de la obra y habilitar el espacio para su visita pública en el horario de apertura de los jardines, con acceso gratuito y libre.

En cuanto a los trabajos realizados, la directora enumeró tareas específicas como la eliminación y renovación de los rejuntados utilizando cal, además de la limpieza exhaustiva de las fábricas de ladrillo del interior y de la bóveda de cañón. También se sellaron fisuras y se instaló una pasarela que permite a los visitantes recorrer el pasadizo. Corzo precisó que el nivel original del túnel sobre el río era de unos dos metros y que la pasarela colocada se acerca a esta cota histórica.

El Túnel de Villanueva, conocido también como Túnel de Bonaparte, forma parte de una red más amplia compuesta por diferentes elementos arquitectónicos solicitados por el propio monarca. En la actualidad, sobreviven el propio túnel y el Puente del Rey, este último habilita el cruce del río Manzanares en dirección a la Casa de Campo. Según recogió el medio, la responsable de Patrimonio Nacional manifestó que actualmente no se puede salir aún por el extremo opuesto del túnel, ya que el acceso termina en un pabellón gestionado por el Ayuntamiento.

Las previsiones de futuras intervenciones incluyen la apertura de este acceso pendiente, prevista aproximadamente para 2027, una vez concluidas las obras municipales. Cuando se complete la integración, el Túnel funcionará como un corredor peatonal que enlazará los jardines del Palacio Real con la Casa de Campo, cruzando la zona verde junto al río y el Puente del Rey, en correspondencia con el diseño original concebido por Villanueva.

Patrimonio Nacional aseguró que la rehabilitación de este tramo histórico se ha realizado con recursos provenientes del Plan de Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Se destinaron alrededor de 400.000 euros al proyecto, ejecutado por una empresa constructora externa mientras que Patrimonio Nacional asumió la autoría del proyecto y la dirección técnica de las obras, según consignó la fuente original.