Partidos políticos kurdos instan a "resistir" y "fortalecerse" ante la ofensiva de Damasco en el noreste de Siria

La Confederación de los Pueblos del Kurdistán (KCK), que agrupa a varios partidos políticos kurdos en Turquía, Siria, Irak e Irán, ha instado a "resistir" y "fortalecerse" ante los ataques perpetrados por fuerzas afiliadas al Gobierno de Damasco en el noreste de Siria y después de que las autoridades sirias aseguraran que estaban dispuestas a asumir el control de la zona.

"En Rojava (Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria) y en el norte y este de Siria, comenzando por Sheij Maqsud, se está llevando a cabo un ataque destinado a la deskuridificación. Este ataque de deskuridificación que se está ejecutando es un ataque genocida contra todos los kurdos", ha expresado el miembro del Consejo Ejecutivo del KCK, Mustafa Karasu.

En este sentido, ha expresado que dichos ataques conciernen a todo el pueblo kurdo "en las cuatro partes de Kurdistán", ya que "se está llevando a cabo una política de genocidio contra el pueblo kurdo". "No se trata solo de un ataque contra los kurdos en Rojava. Es un ataque contra la voluntad de libertad y la voluntad de existir de todo nuestro pueblo en todo Kurdistán", ha reiterado.

Asimismo, ha pedido a las comunidades árabes que "no caigan en el juego" de las fuerzas de Damasco, que KCK ha vinculado con el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) que encabezó la ofensiva rebelde que acabó en 2024 con el derrocamiento del régimen de Bashar al Assad y con su líder, Ahmed al Shara, como presidente de transición.

"HTS y ciertas fuerzas quieren enfrentar a kurdos y árabes entre sí. Quieren crear hostilidad hacia los kurdos entre los árabes. Esto es verdaderamente despreciable. Los árabes que huían de la guerra en Siria llegaron a las regiones donde vivían los kurdos, y los kurdos siempre los acogieron", ha expresado, según la agencia de noticias ANF.

De igual forma, ha hecho un llamamiento a las "fuerzas democráticas revolucionarias" que ayudaron a expulsar en 2015 a los miembros de Estado Islámico de Kobane --una de las tres principales localidades kurdas de Siria-- para que desempeñen un "papel" en el marco de los renovados enfrentamientos.

Esto se produce después de que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lanzaran un llamamiento a los kurdos de todo el mundo, dentro y fuera de las fronteras del Kurdistán histórico, a sumarse a la "resistencia" ante la ofensiva militar del Ejército sirio y sus milicias aliadas contra los territorios autónomos de mayoría kurda del noreste de Siria.

El Gobierno sirio anunció el domingo un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) en las instituciones centrales sirias que en la práctica supone su disolución a efectos oficiales a cambio de la integración de algunos mandos de las FDS en las Fuerzas Armadas.

En las últimas horas, se han registrado enfrentamientos entre el Ejército sirio y las FDS, que se han acusado mutuamente este lunes de liberar a presos de Estado Islámico recluidos en prisiones del este del país hasta ahora bajo custodia de las FDS, como la prisión de Al Shaddadi, ubicada en el sur de la gobernación de Al Hasaka.

La población kurda se encuentra repartida por Turquía, Irán, Irak y Siria y suman en total unos 40 millones de personas. A nivel político solo tienen un reconocimiento formal y un cierto autogobierno en la región autónoma del Kurdistán iraquí.