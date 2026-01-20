Paca Ribes, mujer de Francisco, revela cómo se encuentra tras sus graves problemas de salud

"He vuelto a renacer, estoy viviendo una segunda vida. Lo pasé muy mal, fue un susto muy grande y vi la luz al final del túnel. Tuve un fallo multiorgánico que gracias a Dios me pilló en el hospital. Los médicos me decían: 'No te duermas que te perdemos'" relataba el cantante Francisco en su reaparición pública tras el grave problema de salud que le llevó a estar ingresado durante varios días en un hospital de Valencia en marzo de 2025, y que, como ha confesado, llegó a pensar que era su final.

Sin embargo, demostrando su fortaleza a punto de cumplir 67 años, el artista se ha recuperado completamente de la insuficiencia cardiaca y respiratoria que a punto estuvo de costarle la vida, y lo celebra lanzando un nuevo disco, 'De cobardes no hablarán', que ha presentado ante su público este lunes con un concierto íntimo en el madrileño Teatro de La Latina.

Y a su lado como no podía ser de otra manera, su mujer y compañera inseparable desde hace 35 años Paca Ribes, que visiblemente orgullosa ha revelado cómo se encuentra Francisco tras los durísimos momentos que vivieron hace casi un año: "Ha ido fenomenal, como siempre, un exitazo, disfrutando porque es increíble. Es un hombre que ha tenido mucho tesón en recuperarse". "Y gracias a Dios lo ha logrado y está yo creo que de voz mejor que antes, de verdad te lo digo" ha asegurado emocionada.