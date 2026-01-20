Jefe d.humanos ONU, tras visitar Sudán: "no debemos ignorar la crueldad desplegada"

Ginebra, 20 ene (EFE).- El conflicto entre ejército y paramilitares en Sudán, iniciado hace casi tres años, está marcado por repetidos ataques a civiles y unos actos de crueldad que el mundo "no puede ignorar", enfatizó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, tras concluir una visita a ese país.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, quien ha podido visitar Sudán por primera vez desde el estallido del conflicto en abril de 2023, subrayó la necesidad de que se proteja a los civiles frente a abusos que ya han sufrido tales como ejecuciones sumarias, violencia sexual, detenciones arbitrarias o secuestros.

Uno de los escenarios donde se denunciaron estas violaciones de derechos humanos fue la ciudad de El Fasher, en Darfur (oeste de Sudán), sitiada durante más de año y medio por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y tomada por éstas en octubre, recordó.

"La Corte Penal Internacional ha evaluado la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en torno a la caída de El Fasher", señaló Türk, quien advirtió que similares crímenes podrían cometerse en otras localidades actualmente sitiadas por las FAR en la vecina región de Kordofán, como Kadugli o Dilling.

Türk, que pudo reunirse durante su visita a Sudán con una delegación de las FAR, instó a todas las partes a garantizar que los crímenes cometidos durante y después de la toma de El Fasher "no se repitan en Kadugli, Dilling y el conjunto de Kordofán", destacó en rueda de prensa la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani.

"Los informes indican que tropas adicionales de las FAR y grupos aliados se encuentran a unos 20 kilómetros de Kadugli, actualmente bajo control del ejército sudanés, donde se han confirmado condiciones de hambruna", alertó.

Pese al llamamiento de Türk, ya se han denunciado choques armados, bombardeos intensos y ataques con drones que están causando una destrucción generalizada y el colapso de servicios esenciales en Kordofán, agregó.

Más de 25.000 personas ya han huido de sus hogares en la región del centro sur de Sudán desde finales de octubre, cuando se intensificaron las hostilidades, recordó Shamdasani. EFE