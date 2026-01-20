Fundación ONCE y Zurich Seguros se unen para fomentar el empleo de las personas con discapacidad

El convenio suscrito implica la integración de Zurich al ‘Foro Inserta Responsable’, una red que impulsa la innovación social y la colaboración entre organizaciones para avanzar en políticas de inserción laboral dirigidas a personas con discapacidad. Según informó Europa Press, este acuerdo establece un entorno propicio para que se compartan prácticas, herramientas y experiencias destinadas a fortalecer la empleabilidad del talento diverso en el sector asegurador.

El acuerdo, firmado por Vicente Cancio, director general de Zurich Seguros España, y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, tiene como objetivo principal promover la contratación de personas con discapacidad en la aseguradora. De acuerdo con Europa Press, Zurich Seguros contempla la incorporación de nuevos trabajadores con discapacidad, reafirmando así su compromiso con la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo para todos en el sector empresarial español.

La colaboración prevé que Inserta Empleo, entidad especializada de Fundación ONCE, asuma las tareas de preselección de candidatos ajustados a los perfiles profesionales requeridos, así como la impartición de formación especializada. Europa Press detalló que dicha formación estará orientada a dotar a los futuros empleados de los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar con éxito las funciones asignadas en los distintos puestos dentro de Zurich.

Vicente Cancio subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press que “la diversidad nos hace mejores” y explicó que este convenio se concibe como una oportunidad para aprender y desarrollarse conjuntamente. Añadió: “Queremos que las personas con discapacidad encuentren en nuestra compañía un lugar donde puedan desarrollar su talento y aportar todo su potencial”. Estas palabras reflejan el enfoque inclusivo adoptado por la aseguradora, que pretende ser un espacio de crecimiento profesional para todos sus empleados.

Por su parte, Alberto Durán señaló, en información proporcionada por Europa Press, que la implicación de empresas comprometidas como Zurich resulta fundamental para generar oportunidades reales de integración en el mundo laboral. Destacó, además, la importancia de avanzar hacia un entorno profesional más justo y abierto a la diversidad, en línea con los principios de Fundación ONCE.

Según publicó Europa Press, Durán también recordó que Fundación ONCE, a través de Inserta Empleo, pondrá a disposición de Zurich su experiencia en procesos de formación y selección de talento. El propósito es facilitar la incorporación eficaz de profesionales cualificados a la plantilla y fomentar la consolidación de entornos laborales accesibles y sostenibles a largo plazo.

El marco del ‘Foro Inserta Responsable’ mencionado en el acuerdo facilita la interacción y el intercambio de conocimientos entre distintas entidades que comparten el objetivo de promover la inserción laboral de personas con discapacidad. Este espacio de colaboración contribuye a la adaptación de prácticas empresariales y estrategias que permitan mejorar el acceso y el desarrollo profesional de este colectivo.

La firma del convenio Inserta refuerza la apuesta de Zurich por políticas de responsabilidad social empresarial enfocadas en la inclusión. Conforme a la información de Europa Press, la compañía aseguradora, mediante este acuerdo, no solo amplía sus líneas de acción en materia de diversidad e igualdad de oportunidades, sino que también se suma a una comunidad de empresas y organizaciones volcadas en la eliminación de barreras en el mundo laboral, de la mano de Fundación ONCE y su iniciativa Inserta Empleo.