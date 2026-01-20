El superávit de Alemania con EEUU marca mínimos desde 2021 al hundirse las exportaciones por los aranceles

Destatis destacó que, a pesar de la caída en las ventas germanas hacia Estados Unidos, el balance comercial de Alemania con ese país se mantuvo como el mayor superávit global registrado por la economía alemana en los primeros once meses de 2025. El saldo positivo, sin embargo, descendió a 48.900 millones de euros entre enero y noviembre de ese año, marcando el nivel más bajo desde 2021 y situándose un 24,6% por debajo del superávit de 64.800 millones registrado en el mismo periodo de 2024. La Oficina Federal de Estadística atribuyó este retroceso principalmente a la política arancelaria implementada por la administración estadounidense, que, según el propio organismo, debilitó de manera significativa las relaciones comerciales bilaterales durante el año.

Según informó Destatis, las exportaciones alemanas hacia el mercado estadounidense sumaron aproximadamente 135.800 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, una reducción del 9,4% frente al año anterior. En contraste, las importaciones de bienes estadounidenses a Alemania experimentaron un aumento del 2,2%, alcanzando los 86.900 millones de euros en ese mismo lapso. Ese flujo desigual en los intercambios bilaterales explica la reducción sustancial del superávit alemán, el cual no descendía a cifras similares desde el inicio de 2021.

El reporte publicado este martes por Destatis señaló también que la transformación en la dinámica de las exportaciones no solo modificó el saldo de la balanza comercial, sino que alteró el reparto de los principales socios económicos del país. En el periodo analizado, Estados Unidos dejó de ocupar el primer lugar como principal socio comercial de Alemania, posición que pasó de nuevo a China. El volumen total de los intercambios germano-estadounidenses sumó 222.800 millones de euros, mientras que el comercio con China alcanzó los 230.800 millones, impulsado en gran medida por el aumento de importaciones procedentes del país asiático.

Al desglosar las partidas involucradas en el flujo bilateral, Destatis detalló que los vehículos de motor y sus componentes continuaron en el primer puesto de las exportaciones alemanas a Estados Unidos. No obstante, el valor de estas ventas descendió un 17,5% respecto al año anterior, quedando en 26.900 millones de euros. Este retroceso contrastó con el comportamiento de los productos farmacéuticos, cuyas exportaciones crecieron levemente un 0,7%, situándose en 26.200 millones de euros durante los primeros once meses de 2025.

Por su parte, las exportaciones de maquinaria a Estados Unidos también se viero afectadas, con una merma del 9% hasta 24.100 millones de euros. El envío de equipos de procesamiento de datos, así como productos electrónicos y ópticos, registró igualmente una tendencia negativa, con una suma de 11.100 millones de euros y una caída del 6,1%. Las exportaciones de equipos eléctricos (9.800 millones de euros) y productos químicos (8.100 millones de euros) presentaron igualmente tasas decrecientes, con recortes del 0,6% y del 14,2%, respectivamente.

En sentido contrario, los datos de la oficina estadística muestran que los productos farmacéuticos encabezaron las importaciones alemanas procedentes de Estados Unidos, con un valor de 13.700 millones de euros y un incremento del 8,1% en comparación con el periodo equivalente del año anterior. Otras partidas importadas destacadas fueron los vehículos de distinto tipo, incluyendo aeronaves, naves espaciales, trenes y barcos, cuyo valor alcanzó 11.200 millones de euros tras un aumento del 26,5%.

El análisis contenido en el informe de Destatis identifica la política arancelaria estadounidense como la causa determinante del cambio en el flujo comercial observado entre ambos países a lo largo de 2025. Según el organismo alemán, el endurecimiento de las barreras comerciales impulsado por la Casa Blanca provocó una reducción sustancial en la demanda de productos germanos por parte de compradores estadounidenses y, en consecuencia, una reorientación de las relaciones comerciales a escala global.

El medio, además, indicó que, aunque el superávit alemán respecto a Estados Unidos se redujo significativamente, este país se mantuvo como el destino individual más relevante de las exportaciones alemanas y el mayor origen de su excedente comercial entre enero y noviembre de 2025. Sin embargo, el ascenso de China como principal socio en volumen total refuerza la tendencia a la diversificación de los mercados de destino y origen de bienes dentro del comercio exterior alemán, en un contexto marcado por disputas comerciales y estrategias de protección de mercado.

Por último, el documento de Destatis recogió que estos ajustes en el patrón de intercambios afectan tanto a la evolución de los diferentes sectores industriales como a la posición negociadora de Alemania en su interacción con sus principales socios comerciales. La evolución del comercio internacional germano-estadounidense, según consignó el informe, refleja el impacto directo de las políticas arancelarias en la configuración de los flujos comerciales globales y en la definición de las relaciones económicas bilaterales.