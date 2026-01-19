VÍDEO: El candidato socialista a la Presidencia lusa se hace con el 31% de los votos y celebra que "volverá a ganar"

Tras resultar el candidato más votado con el 31,11% de los apoyos, António José Seguro, representante del Partido Socialista en la contienda presidencial de Portugal, llamó a consolidar un frente común de demócratas, progresistas y humanistas de cara a la segunda vuelta, con el objetivo de frenar el avance del extremismo en el país. Según consignó la agencia Lusa, Seguro ratificó su compromiso de actuar “libre, sin restricciones”, tal como lo afirmó en la sede de su campaña, ubicada en el Centro Cultural de Caldas da Rainha.

De acuerdo con los datos emitidos por el Ministerio de la Administración Interna y recogidos por Lusa, el recuento alcanzó el 99,8% de las papeletas, ubicando a Seguro en el primer puesto tras la primera ronda. El segundo lugar lo ocupó André Ventura, candidato del partido de extrema derecha Chega, quien logró reunir el 23,52% de los sufragios y competirá con Seguro en la segunda vuelta, prevista para el próximo 8 de febrero.

Durante su intervención la noche del domingo, el candidato socialista enfatizó que “la democracia ha ganado y volverá a ganar el 8 de febrero”, en un mensaje en el que insistió en la importancia de fortalecer la unidad del electorado frente a las opciones que considera contrarias a los valores democráticos. Convocó a quienes se identifican con propuestas progresistas y humanistas a respaldar su candidatura “para que, unidos, en la segunda vuelta, el extremismo y quienes siembran el odio sean derrotados”, según reprodujo Lusa.

La disputa entre Seguro y Ventura se definirá tras una primera ronda en la que también participaron el candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, quien obtuvo el 16,00% de los votos; el candidato independiente y militar en la reserva Henrique Gouveia e Melo, con el 12,32%; y el representante del Partido Social Demócrata (PSD), Luís Marques Mendes, que alcanzó el 11,30%. Todos ellos quedaron fuera de la carrera rumbo a la segunda vuelta, lo que dejó como única alternativa en la boleta electoral para el 8 de febrero la elección entre Seguro y Ventura.

Por su parte, André Ventura declaró, tras conocerse los resultados, que “la derecha hoy ha ganado”, mostrando confianza en las posibilidades de “poder vencer” en la próxima contienda electoral, de acuerdo a lo registrado por Lusa. Ventura subrayó el avance de su formación política y se posicionó como el principal rival de Seguro para la siguiente cita con las urnas.

El proceso electoral presidencial portugués, caracterizado por una alta polarización, evidencia la fragmentación entre distintas fuerzas políticas, según el reparto de votos hecho público por el Ministerio de la Administración Interna y reportado por diversos medios, entre ellos Europa Press y la agencia estatal Lusa. La candidatura socialista busca capitalizar el respaldo de otros sectores de izquierda e independientes, en tanto la extrema derecha apela a consolidar el voto conservador para la segunda vuelta.

Seguro reiteró su intención de erigirse como mandatario de todos los portugueses, haciendo énfasis en los principios democráticos y la libertad, aspectos que defendió como centrales para su gestión. El aspirante recalcó, en palabras recogidas por Lusa, que su compromiso se mantendrá “sin restricciones”, garantizando una presidencia basada en la unión y el respeto entre los diversos sectores políticos y sociales.

En contraste, la campaña de Ventura se ha presentado como alternativa a las formaciones tradicionales, defendiendo posiciones nacionalistas y proponiendo cambios en la agenda política portuguesa. El avance de Chega en la primera vuelta refleja una dinámica electoral marcada por el surgimiento de partidos de corte populista y el desplazamiento de algunas fuerzas políticas tradicionales.

El llamado de Seguro a consolidar un bloque amplio contra el extremismo busca movilizar el respaldo de electores que optaron en la primera vuelta por candidaturas liberales, independientes y socialdemócratas. De acuerdo con los pronunciamientos recogidos por Lusa, la estrategia de cara a la segunda vuelta reside en sumar fuerzas atravesando líneas ideológicas, con la finalidad de garantizar la continuidad del régimen democrático y evitar el acceso al poder de formaciones identificadas con la extrema derecha.

La jornada electoral del domingo se desarrolló en un contexto en el que la atención pública se centró en la posibilidad de un giro significativo en el panorama político del país. La agitación generada tras la difusión de los primeros cómputos reavivó el debate sobre el rumbo institucional y la representatividad del futuro presidente. Tanto Seguro como Ventura comenzaron de inmediato la búsqueda de respaldos adicionales que definan el desenlace de la elección.

Con cerca de 99,8% de los votos ya escrutados, la victoria parcial del Partido Socialista constituye un hito en la actual fase de competencia electoral de Portugal. Los resultados definitivos se conocerán el 8 de febrero, fecha en la que la población acudirá nuevamente a las urnas para decidir entre dos visiones distintas del país, en medio de un clima de polarización y de llamados al voto útil por parte de las fuerzas que buscan frenar el avance del extremismo, según reportó Lusa.