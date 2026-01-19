Starmer aboga por la "calma" y el diálogo con EEUU y aliados para resolver la crisis en Groenlandia

Durante una comparecencia en Downing Street, el primer ministro británico, Keir Starmer, subrayó que cualquier acción relacionada con Groenlandia debe estar sujeta a un esfuerzo colectivo de la OTAN y al respeto de la soberanía nacional de Dinamarca y su población. Tal como informó Europa Press, Starmer se refirió a la creciente competencia estratégica en el mar del Norte y el Ártico, que ha ganado relevancia debido a la transformación acelerada que experimenta la región por el cambio climático. El jefe de Gobierno británico remarcó que cualquier decisión sobre el estatus de Groenlandia debe corresponder únicamente al pueblo groenlandés y al Reino de Dinamarca, y aseguró el respaldo de su país a ese principio.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el mandatario británico hizo un llamado a la “calma” y a la búsqueda de consenso a través del diálogo entre aliados, incluyendo a Estados Unidos, en respuesta a la escalada de tensiones derivada de una decisión reciente del presidente norteamericano, Donald Trump, quien anunció nuevos aranceles contra países europeos, entre ellos el Reino Unido. Estos aranceles se aplicaron como represalia por la participación de tropas europeas en ejercicios militares liderados por Dinamarca en territorio groenlandés, en el marco de un incremento de fricciones con Washington en torno al control de la isla ártica.

Starmer reiteró durante su intervención que la mejor vía para abordar crisis de esta naturaleza es el diálogo sosegado entre países aliados. “La seguridad de Groenlandia importa y será aún más importante a medida que el cambio climático transforme el Ártico”, declaró el primer ministro en una rueda de prensa, según consignó Europa Press. El dirigente británico advirtió también que la situación estratégica en la región requiere mayor atención e inversión, así como una defensa colectiva más robusta.

En sus declaraciones, Starmer afirmó que el Reino Unido está dispuesto a desempeñar un papel completo junto a sus socios de la OTAN y recalcó la importancia de mantener la cooperación con Estados Unidos, a quien reconoció una función central en el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico y el mar del Norte. Sostuvo que las iniciativas de Londres se desarrollarán con apego al Derecho Internacional, en estrecha coordinación con sus aliados europeos, la Alianza Atlántica y Washington, según reportó Europa Press.

El líder del Partido Laborista insistió en que cualquier debate sobre el estatuto futuro de Groenlandia debe tener como actores centrales al pueblo de la isla y a las autoridades danesas, señalando que “ese derecho es fundamental, y lo apoyaremos”. De igual forma, resaltó que la cooperación internacional debe regirse por la confianza y la estabilidad, reafirmando que “no puede dejarse de lado”, en sus palabras recogidas por Europa Press.

El medio también detalló que Starmer relató la existencia de un canal constante de comunicación con el presidente Trump y los funcionarios más relevantes de su administración. Remarcó la trascendencia del contacto permanente y la histórica relación entre Londres y Washington, especialmente en contextos complejos como el actual, marcado por el aumento de la presencia militar en Groenlandia y la disputa sobre su control geoestratégico.

Según puntualizó Europa Press, Starmer sostuvo que “las alianzas no consisten en fingir que no existen diferencias” sino en afrontarlas de manera directa, mostrando respeto y priorizando los resultados en el interés nacional de cada país implicado. En este sentido, el jefe de Gobierno británico comunicó a Trump en una llamada telefónica reciente su desacuerdo con la imposición de aranceles, calificando la medida como un “error” y recalcando que la seguridad de la zona es “una prioridad para todos los aliados de la OTAN”.

En contraste, Donald Trump defendió públicamente que el control del territorio semiautónomo de Dinamarca resulta esencial para contrarrestar la “amenaza rusa”. Según recogió Europa Press, el presidente estadounidense lamentó que, a su juicio, Dinamarca “no ha podido” neutralizar el riesgo y sostuvo que “la OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca ‘tienes que alejar la amenaza rusa de Groenlandia’”. Trump reiteró que el gobierno danés no ha logrado responder suficientemente a este desafío, manteniendo así su postura sobre la necesidad de un mayor control estadounidense sobre la isla, conforme a lo difundido por Europa Press.

A lo largo de su intervención, Starmer dejó claro que el gobierno británico empleará toda su capacidad institucional para defender tanto la seguridad nacional como el bienestar y el futuro del Reino Unido, en medio de la tensión creciente vinculada a la región ártica, según asentó Europa Press. El primer ministro subrayó que el objetivo principal sigue siendo proteger los intereses británicos a través de un enfoque multilateral, abierto y respetuoso tanto entre los socios de la OTAN como en el marco del derecho internacional, incluso ante la presión ejercida por Estados Unidos y el incremento de las aspiraciones expansionistas en el Ártico.