Líderes africanos felicitan al presidente Museveni de Uganda por su victoria electoral

Nairobi, 19 ene (EFE).- Varios líderes africanos, incluyendo sus países vecinos en África oriental, felicitaron al presidente ugandés, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, tras ser declarado vencedor de los comicios del pasado día 15 con una amplia mayoría, pese a las acusaciones de fraude "masivo" y represión de la oposición.

"Su victoria representa la confianza que el pueblo de Uganda deposita en su liderazgo y su visión. Espero con interés seguir colaborando con usted para profundizar los lazos fraternos e históricos entre nuestros dos países, en beneficio de todos nuestros ciudadanos", afirmó este lunes en la red social X la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan.

En la misma línea, Willam Ruto, su homólogo keniano, felicitó este domingo a Museveni por su "victoria decisiva en las reñidas elecciones generales", que refleja la confianza del pueblo en "su liderazgo personal y en el partido NRM (Movimiento de Resistencia Nacional", dijo.

"Estimado hermano, nuestros dos países disfrutan de profundos lazos fraternos que, sin duda, se beneficiaran de su compromiso inquebrantable", añadió, al destacar su voluntad de promover el "beneficio socioeconómico mutuo" de ambos estados.

Por su lado, el presidente de Ruanda, Paul Kagame subrayó sus deseos de mantener "la cooperación sólida y productiva" entre sus dos países, mientras el jefe de Estado de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, destacó los "avances notables en materia de desarrollo y estabilidad regional" de Uganda gracias a Museveni. Tambiénel presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, alabó su "liderazgo visionario".

Del norte del continente, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, destacó que la reelección de Museveni es una prueba de su "sabio liderazgo" de Uganda y manifestó su intención de "seguir fortaleciendo" su cooperación bilateral para favorecer la "estabilidad y el desarrollo" del continente.

Los líderes africanos -algunos de los cuales han sido acusados de reprimir a la disidencia y recortar libertades en sus propios países- no mencionaron en sus felicitaciones las denuncias de acoso, intimidación y detenciones arbitrarias contra líderes y seguidores de la oposición que marcaron la campaña electoral en Uganda y que lamentó en su informe preliminar la misión de observadores de la Unión Africana (UA).

Tampoco lo hizo el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, quien elogió la celebración de los comicios y subrayó el compromiso de la organización panafricana para "seguir apoyando la promoción de la democracia y la gobernanza eficaz en el continente".

El pasado octubre, Amnistía Internacional (AI) denunció que Uganda, Tanzania y Kenia registraron entre 2024 y 2025 más de un centenar de desapariciones forzadas, con algunas víctimas halladas muertas y con signos de tortura, en un clima de creciente represión de la disidencia en la región.

Según los resultados anunciados este sábado por la Comisión Electoral (EC, en inglés), Museveni, de 81 años, ganó los comicios para un séptimo mandato con un 71,65 % de los votos, mientras su principal rival, el cantante y político Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi), de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 %, si bien el líder opositor rechazó los resultados. EFE