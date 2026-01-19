LaLiga y la RFEF acuerdan guardar minuto de silencio por los fallecidos del accidente ferroviario en Adamuz

Las autoridades elevaron a 39 el número de víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, hecho que provocó manifestaciones de condolencia y homenajes en el ámbito del fútbol español previo a la reanudación de los partidos de la jornada. Según consignó Europa Press, el Ministerio de Interior confirmó la actualización del balance tras el descarrilamiento de un tren de la operadora Iryo en la estación de Adamuz, suceso que movilizó tanto a clubes deportivos como a instituciones oficiales a rendir tributo a los afectados con un minuto de silencio antes de los encuentros restantes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el accidente se registró cerca de las 19:45 horas del domingo, cuando cerca de 300 pasajeros viajaban en un tren que cubría la ruta entre Málaga y Puerta de Atocha. El descarrilamiento ocurrió en los accesos a la vía uno de la estación de Adamuz, lo que llevó al vehículo a invadir la vía contigua y resultó en la tragedia que incrementó el número de fallecidos a 39.

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitieron comunicados conjuntos para disponer que se guarde un minuto de silencio por las víctimas antes del inicio de los partidos previstos para ese mismo lunes. En concreto, el homenaje precedió el encuentro entre Elche CF y Sevilla FC, válido por la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el estadio Martínez Valero, así como el partido entre Granada CF y SD Eibar, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, que tuvo lugar en el estadio Nuevo Los Cármenes.

LaLiga manifestó en redes sociales su “más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario”, mensaje en el que trasladó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y expresó su respaldo a quienes sufrieron heridas o resultaron afectados. El organismo matizó: “Nuestros pensamientos están con todas las personas heridas y afectadas”, informó Europa Press.

Por su parte, la RFEF trasladó su “más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos, así como mandar todo nuestro ánimo a las personas afectadas”. La federación compartió su consternación ante la gravedad del accidente sufrido en la provincia de Córdoba, reflejó Europa Press.

Según explicaron las fuentes oficiales consultadas por Europa Press, las investigaciones se centran en determinar las causas del descarrilamiento, ocurrido durante una tarde dominical en la que el tren de Iryo cubría uno de los trayectos de conexión entre Andalucía y Madrid. El siniestro derivó en una importante movilización de equipos de emergencia y recursos de seguridad.

LaLiga y la RFEF coordinaron la respuesta institucional en el sector futbolístico, sumando a los clubes y a la afición en el reconocimiento a las víctimas y sus familias antes de los encuentros previstos en el calendario, detalló Europa Press. Este gesto de homenaje colectivo pretendió mostrar el respaldo del entorno deportivo a quienes experimentaron pérdidas directas o indirectas en el accidente.

El accidente ferroviario de Adamuz reavivó la atención sobre la seguridad en las infraestructuras de transporte, mientras se mantenían los operativos de emergencia y los procesos de investigación abiertos, según las informaciones difundidas por Europa Press tras el incidente.