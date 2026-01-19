Gobiernos europeos envían su pésame por el accidente en Adamuz: "Europa está con el pueblo español"

El accidente de tren producido este domingo en Adamuz (Córdoba) y en el que han muerto al menos 39 personas y otras 152 han resultado heridas ha generado reacciones de una gran parte de los países europeos y de los dirigentes de la Unión Europea, que han expresado su consternación y han mandado su pésame a los allegados de las víctimas.

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha sido una de las primeras líderes en reaccionar al incidente, lamentando en un mensaje en redes sociales las "terribles noticias" sobre Adamuz y transmitiendo sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y "al pueblo español".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también se ha mostrado "consternado por el terrible accidente" ocurrido en la localidad cordobesa, en otro mensaje difundido en redes sociales en el que ha manifestado su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".

"Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha agregado el socialista portugués.

Le ha seguido la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha deseado a las familias y seres queridos de las víctimas que encuentren "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles". "Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha añadido.

También ha dedicado un mensaje a las víctimas del accidente la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha lamentado que las noticias que llegan de la coalición de los dos trenes son "devastantes" y que sus pensamientos están "con las familias y los seres queridos de las víctimas".

MACRON, MELONI, MERZ O TUSK MANDAN CONDOLENCIAS

También ha reaccionado al accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en redes sociales ha lamentado la "tragedia ferroviaria (que) sacude Andalucía". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está con ustedes", ha declarado.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recibido la noticia "con gran tristeza" y ha señalado que "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha agregado.

En esta línea, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha mostrado su "profunda conmoción" por el "trágico accidente ferroviario en Adamuz". "Mis pensamientos están con las familias y seres queridos de las víctimas", ha afirmado.

"Les ofrezco mis sinceras condolencias", ha dicho, al tiempo que ha deseado "una pronta recuperación a los heridos". "Alemania está junto a España en estos momentos", ha apostillado.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha enviado "(sus) más sinceras condolencias a las familias afectadas" por el siniestro, en un breve mensaje en el que ha afirmado que su país "está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles".

"ÁNIMO, QUERIDOS AMIGOS ESPAÑOLES"

El Gobierno de Portugal también ha sido otro de los ejecutivos europeos que ha lamentado el "grave accidente ocurrido en Córdoba", expresando su "más sentido pésame" a las familias afectadas y su "plena solidaridad con España y el pueblo español".

Se ha sumado el primer ministro Hungría, Viktor Orbán, que ha indicado que su país "se solidariza con el pueblo español en estos momentos difíciles", y que sus pensamientos y oraciones "acompañan a las víctimas y sus familias tras el trágico accidente".

En un mensaje en español ha reaccionado el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, que ha lamentado las "noticias terribles de España" y ha detallado que se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para expresarle su apoyo y condolencias.

Otro de los países que ha tenido en el recuerdo a España ha sido Ucrania, cuyo ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, ha compartido su "dolor" con "el amable pueblo español" ante el "fatal accidente ferroviario" de Adamuz.

"Transmitimos nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Deseamos una pronta recuperación a los heridos. Ánimo, queridos amigos españoles", ha añadido.

Reino Unido, por su parte, ha expresado su tristeza por la devastadores escenas del accidente. "Pensamos en todos los afectados por este terrible accidente y en el pueblo español en este momento tan angustioso", ha indicado en otro mensaje en redes sociales la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper.

A esta multitud de gobiernos europeos se suman otros como Serbia, Estonia, Croacia, Malta, Irlanda, entre otros, que han compartido su "profunda tristeza" por las noticias que les llegan de España tras el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

Al menos 39 personas han muerto y otras 152 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.