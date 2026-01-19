Agencias

El presidente de Bulgaria anuncia su dimisión a escasos meses de las elecciones parlamentarias anticipadas

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha anunciado que durante la jornada del martes presentará su dimisión como jefe de Estado, a escasos meses de las elecciones parlamentarias anticipadas, que tendrán lugar en marzo tras el fracaso de las últimas negociaciones de gobierno, en medio de la crisis política en el país europeo.

"Hoy, por última vez, me dirijo a ustedes como presidente de nuestra Bulgaria (...). Mañana dejaré el cargo", ha expresado durante un discurso realizado desde el Palacio Presidencial, ubicado en la capital búlgara, Sofía.

Radev ha destacado que hace nueve años el pueblo búlgaro lo eligió como mandatario --y que en 2021 "lo hizo de nuevo"--, y que "juntos" han experimentado "una serie de crisis" y "obstáculos", incluidas las masivas protestas contra los presupuestos de 2025, que hicieron caer al último gobierno.

Tras su renuncia ante el Tribunal Constitucional, la vicepresidenta, Iliana Yotova, asumirá la Presidencia para el resto del mandato. En este sentido, Radev se ha mostrado "convencido" de que "será una digna jefa de Estado" y le ha agradecido "su apoyo durante estos nueve años".

