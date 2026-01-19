El PP suspende la rueda de prensa del mediodía y el Senado tampoco celebrará la Comisión Koldo de este lunes

La decisión del Partido Popular de suspender sus actividades públicas responde a la prioridad de brindar apoyo a quienes se han visto afectados por el reciente siniestro ferroviario en Adamuz. Esta medida contempla tanto la cancelación de la rueda de prensa habitual tras la reunión interna de la organización como la solicitud de aplazamiento de la Comisión de Investigación sobre el Caso Koldo en el Senado. Así lo comunicó el PP tras el accidente vas ocurrido el domingo en la localidad cordobesa, según consignó el medio original.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, el Partido Popular determinó cancelar la comparecencia programada para la jornada del lunes en señal de respeto por quienes resultaron afectados en la tragedia ferroviaria. Al presentar esta decisión, la formación expresó que "la cabeza y el corazón del Partido Popular está con los fallecidos, heridos y afectados por el accidente, así como con todos sus familiares", declaración recogida por la información difundida.

La cancelación de la sesión de la Comisión de Investigación sobre el Caso Koldo implica que la misma no tendrá lugar este lunes en el Senado y será reprogramada cuando se decida una nueva fecha. El medio detalló que esta petición fue realizada formalmente por el PP con el argumento de que la atención institucional y social está puesta en las consecuencias del accidente de tren ocurrido en Adamuz.

El accidente ferroviario en cuestión, calificado como grave por las fuentes del Partido Popular citadas por el medio, provocó la reacción de numerosas autoridades y entidades políticas. El PP enfatizó que la actual situación exige acompañar a los familiares y a las personas directamente impactadas por los hechos.

El partido comunicó que, ante la magnitud del impacto del siniestro y por el respeto a la sociedad española en "unos momentos tan duros", se considera prioritario centrarse en el apoyo inmediato a las víctimas. Además, reiteró que notificará cualquier cambio o actualización en su agenda de actividades políticas y en la reanudación de sus reuniones y comparecencias oficiales cuando lo considere oportuno, según publicó el medio.

La rueda de prensa que había sido anunciada para el mediodía del lunes, y que suele realizarse tras la reunión del Comité de Dirección del PP, fue una de las primeras actividades en suspenderse. También se eliminó de la agenda la comparecencia de representantes del partido que iba a tener lugar en el marco de la investigación parlamentaria sobre el conocido como Caso Koldo.

Las fuentes del partido citadas por el medio subrayaron que este tipo de decisiones intentan estar a la altura de la sensibilidad social generada por el accidente y que el partido mantiene su atención en la evolución de los acontecimientos y en las necesidades de los afectados.

Desde el PP se ofrecieron mensajes de pésame y solidaridad dirigidos tanto a las familias de las personas fallecidas como a quienes sufrieron lesiones y daños materiales. Así mismo, la organización reiteró que informará públicamente sobre cualquier novedad relevante en relación con la nueva fecha para la Comisión Koldo y el resto de sus actividades institucionales, insistiendo en que su principal interés es acompañar a las personas perjudicadas por el accidente, tal como reportó el medio original.