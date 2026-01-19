Agencias

El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego de octubre

Un joven de 17 años perdió la vida tras recibir disparos en las afueras de Jan Yunis, informaron fuentes locales, aumentando la tensión en la región pese al cese de hostilidades acordado entre las partes

El fallecimiento de Husein abú Sabla, de 17 años, en las inmediaciones de Jan Yunis, ha generado nuevas acusaciones en torno al respeto al alto el fuego, mientras continúan reportándose víctimas mortales y heridos en la Franja de Gaza bajo control de Hamás. De acuerdo con la agencia palestina de noticias WAFA, el adolescente murió a causa de disparos realizados por fuerzas israelíes en la zona de Al Tahliya, al este de Jan Yunis, durante la jornada del lunes. Este incidente se produce en el contexto del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, resultado de la aplicación de la primera fase de una propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

El medio WAFA detalló que las fuerzas israelíes no han hecho comentarios sobre este suceso específico, mientras las autoridades palestinas y grupos vinculados a Hamás han insistido en denunciar la continuidad de los ataques a pesar del acuerdo de cese de hostilidades. WAFA reportó también que, desde la entrada en vigor del alto el fuego, se han registrado más de 464 muertes y al menos 1.275 personas heridas en la Franja de Gaza.

El Ejército de Israel sí confirmó su responsabilidad en la muerte de tres personas el domingo anterior, identificadas oficialmente como “terroristas” que, de acuerdo con el comunicado militar difundido por el propio Ejército israelí, “cruzaron la ‘línea amarilla’” en dos enfrentamientos separados, al norte y al sur de la franja. Ese límite corresponde a la zona hasta la que se replegaron las fuerzas israelíes tras la firma del alto el fuego acordado en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás. Según dicho comunicado, las personas abatidas “suponían una amenaza inmediata” para las fuerzas desplegadas, razón por la que abrieron fuego para “eliminar esta amenaza”.

Las cifras facilitadas por las autoridades gazatíes, bajo control de Hamás, marcan un saldo total desde el inicio de la ofensiva israelí, tras los ataques del 7 de octubre de 2023, de más de 71.548 muertos y al menos 171.353 heridos en la Franja de Gaza. Estos datos ponen de manifiesto la magnitud de las consecuencias del conflicto, según la información recabada por WAFA y los registros oficiales difundidos por la administración local en Gaza.

El asesinato del joven Husein abú Sabla incrementa la preocupación entre la población palestina y las organizaciones humanitarias sobre la continuidad del ciclo de violencia, pese al marco de cese de fuego formalmente vigente. Tanto las autoridades de Gaza como diversas facciones políticas han subrayado en sus pronunciamientos la necesidad de que se garantice el cumplimiento estricto del acuerdo y se proteja a la población civil.

En el plano internacional, la propuesta de Estados Unidos, que dio origen al acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre, buscaba establecer un periodo de calma que permitiera avanzar hacia una solución política para el enclave palestino. Las reiteradas denuncias de violaciones al cese de hostilidades evidencian los desafíos existentes para sostener la tregua el terreno y dar paso a negociaciones futuras.

El Ejército israelí, además de admitir la autoría de los disparos que causaron la muerte de tres personas supuestamente armadas durante el fin de semana, no ha ofrecido detalles sobre la muerte del adolescente reportada por WAFA. Al mismo tiempo, representantes de Hamás y otros movimientos han renovado sus críticas al gobierno israelí, señalando lo que consideran actos violatorios del acuerdo vigente.

Según el recuento proporcionado por la autoridad sanitaria de Gaza, el saldo de víctimas solo desde el alto el fuego se suma al panorama de tensiones intermitentes que caracteriza al conflicto en la zona. Distintos actores en Gaza han reclamado mecanismos de vigilancia internacional para verificar el cumplimiento de los puntos acordados y detener la escalada de estas situaciones.

La noticia sobre el menor fallecido en Al Tahliya destaca la persistente inestabilidad en el sur de la Franja de Gaza. De acuerdo con lo publicado por WAFA, estos episodios han alimentado la incertidumbre entre los habitantes y añadido presión a las negociaciones en curso, donde la atención internacional se ha centrado en la reducción de la violencia y la atención urgente al aumento de víctimas entre la población civil.

