Uganda restablece internet, pero mantiene bloqueadas las redes sociales tras los comicios

Kampala, 18 ene (EFE).- Las autoridades de Uganda restablecieron este domingo la conexión a internet, pero siguen restringiendo el acceso a las redes sociales y a la aplicación de mensajería WhatsApp, después de cuatro días de bloqueo con motivo de las elecciones del pasado día 15, que ganó el presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986.

"Hemos recibido instrucciones de la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC, en inglés) para restablecer los servicios de internet, excepto las redes sociales y las aplicaciones de mensajería”, confirmó esta mañana a sus clientes a través de un mensaje Airtel, una de las compañías telefónicas más populares del país.

Las conexiones a internet comenzaron a funcionar en todo el país la pasada medianoche, horas después de que la Comisión Electoral (EC) anunciase la victoria de Museveni, de 81 años y jefe del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), con el 71,65 % de los votos.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACPHR), un órgano de la Unión Africana (UA) y organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) condenaron esta medida.

“La Constitución de Uganda y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos garantizan el acceso a la información y la libertad de expresión, derechos especialmente importantes de proteger durante un período electoral”, señaló el pasado jueves el investigador de HRW Tomiwa Ilori.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en una jornada marcada por los retrasos causados por problemas técnicos y las acusaciones de fraude electoral "masivo" por parte del cantante y líder opositor Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi.

Wine, líder de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), quedó en segundo lugar, con el 24,72 %, y rechazó los resultados electorales ya antes de que se anunciaran.

El político permanece en paradero desconocido después de denunciar que su residencia a las afueras de la capital, Kampala, fue asaltada la noche del viernes en una redada de la Policía y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), algo que éstas han negado.

Wine denunció también que las UPDF mataron la noche del jueves a diez seguidores de su partido en la casa de uno de sus diputados en Butambala (centro) y más tarde lamentó la muerte al menos de otras once personas en diferentes partes del país, lo que sumaría al menos 21.

La cifra de muertos en el incidente de Butambala fue elevada a 18 por el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta ONG africanas, que cifraron el viernes en unos cincuenta el número total de muertos en la jornada electoral (incluyendo los 18), unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.

La campaña electoral estuvo marcada por la represión y los obstáculos impuestos por las autoridades contra la oposición, con la detención de al menos 550 personas, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. EFE