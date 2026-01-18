Agencias

Raphinha, baja por precaución para el Real Sociedad-Barça

El delantero brasileño Raphinha no ha entrado en la lista de convocados del FC Barcelona para el partido de LaLiga EA Sports de este domingo ante la Real Sociedad en el Reale Arena (21.00 horas), ha confirmado el club azulgrana.

"El jugador del primer equipo Raphinha es baja para el partido contra la Real Sociedad por precaución, a causa de un golpe en el muslo derecho", declaró la entidad 'culer', por lo que el brasileño se une en la enfermería a Gavi y al danés Andreas Christensen.

El técnico Hansi Flick ya confirmó el sábado las molestias de Raphinha. "Ha tenido problemas por una patada que ha recibido, así que hemos decidido que se quedara dentro", explicó sobre la ausencia del futbolista en el entrenamiento.

A la convocatoria regresa el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, sancionado en Copa del Rey. La lista de 21 futbolistas la integran Ter Stegen, Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martín, Roony, Olmo, De Jong, Bernal, Koundé, Eric Garcia y Szczesny.

EuropaPress

