El Cabildo de La Gomera mantiene activos los sistemas de emergencias mientras se restablece el suministro eléctrico

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, sostuvo que la isla está cerca de completar el restablecimiento del suministro eléctrico después del apagón total que afectó al territorio en la jornada del domingo. A través de un comunicado reproducido por el Cabildo y difundido ampliamente en medios como Endesa y las autoridades insulares, se señaló que más de 5.000 usuarios han recuperado ya la electricidad de los 15.610 afectados, mientras se mantiene la activación preventiva de sistemas de emergencia debido al corte de luz y también ante la alerta meteorológica vigente por fenómenos costeros y vientos.

El medio detalló que el corte tuvo lugar a las 12:13 horas del 18 de enero, con una duración registrada de 17 minutos hasta que se logró reiniciar el primer generador eléctrico. Poco después, para las 14:00 horas, ya más de 5.000 abonados habían visto restablecido el servicio, de acuerdo con la información trasladada por el Cabildo de la isla. La previsión era restablecer la totalidad del servicio eléctrico durante las horas siguientes mediante la activación de cuatro generadores y la incorporación de un quinto, previsto para antes de las 14:30 horas.

En relación a la causa del incidente, Curbelo aseguró, según la comunicación proporcionada por Endesa, que el origen del apagón se debió a la desestabilización de uno de los generadores principales de la isla. El presidente insular remarcó la importancia de fortalecer la infraestructura eléctrica local y anunció que, durante el primer trimestre del año, está programada la entrada en operación de una interconexión eléctrica con Tenerife, así como la puesta en marcha de una estación eléctrica nueva de Endesa. Según consignó el propio Cabildo, este refuerzo busca incrementar la fiabilidad del suministro y evitar situaciones semejantes a la experimentada durante este suceso.

Mientras se completa la recuperación del servicio general, permanecen activos todos los dispositivos de emergencia para gestionar posibles incidencias derivadas de la caída de la red. Esta movilización cobra especial sentido ante la alerta vigente por condiciones meteorológicas adversas, teniendo en cuenta, reportó el Cabildo, la coincidencia del incidente eléctrico con la activación de avisos por fuertes vientos y oleaje en la región. Para la atención ciudadana, informaron que están disponibles los teléfonos de emergencia 112 y el 922 14 15 01.

La coordinación entre el Cabildo, Endesa y los gobiernos de España y Canarias ha sido constante desde la detección del cero energético, según informó el propio presidente insular. Todas estas entidades han puesto “los medios necesarios” a disposición de La Gomera para afrontar la situación. Curbelo agradeció la respuesta inmediata de los equipos técnicos y el ritmo de la recuperación, resaltando que ha sido un proceso distinto al vivido en el apagón de julio de 2023, tanto en los tiempos de respuesta como en la capacidad operativa demostrada.

El restablecimiento de la electricidad ha permitido que los servicios esenciales y las comunicaciones continúen funcionando durante la emergencia, informó el Cabildo en su comunicado. Las autoridades remarcaron la necesidad de avanzar en nuevas inversiones para asegurar una mayor estabilidad del sistema eléctrico insular. También insistieron en que la ciudadanía puede recurrir a los números de emergencia habilitados ante cualquier eventualidad relacionada tanto con el suministro eléctrico como con los riesgos meteorológicos presentes en la isla.

Finalmente, las autoridades recordaron que mantendrán una vigilancia activa durante el día para asegurar la mínima afectación posible a vecinos y visitantes, mientras concluyen las labores destinadas a normalizar la situación eléctrica en toda la isla, según detalló el propio Cabildo de La Gomera.