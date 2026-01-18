Candidatos presidenciales en Portugal hacen llamamientos a acudir a las urnas este domingo

Lisboa, 18 ene (EFE).- Los candidatos presidenciales en Portugal votaron este domingo en los comicios para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa e hicieron llamamientos para que los electores acudan a las urnas, después de que en la última votación de este tipo, en 2021, se registrara un récord de abstención debido a la pandemia.

El exministro y exlíder socialista António José Seguro, uno de los favoritos para pasar a una posible segunda vuelta, ejerció su derecho en un colegio de Caldas da Rainha, a unos 77 kilómetros al norte de Lisboa y donde reside, acompañado por su esposa, Margarida Maldonado Freitas.

"Hoy voté con mucha emoción y con mucha esperanza en el futuro de Portugal. Eso es lo que está sucediendo, cada portuguesa y cada portugués están decidiendo el futuro del país, creo en la sensatez de los portugueses", dijo.

El candidato manifestó su voluntad de que los ciudadanos se movilicen y acudan a votar "para no desperdiciar esta oportunidad de decidir, desde su punto de vista, el futuro del país".

Otro de los favoritos, el dirigente de ultraderecha Chega, André Ventura, fue a un colegio en Lisboa en la zona de Parque das Nações, junto a su mujer, Dina Nunes, donde destacó a la prensa que hace "un día fantástico", en referencia a que ha salido el sol tras una semana de nubes y lluvias.

"Creo que esto es una señal para que todos salgan de casa y voten", apuntó Ventura, quien recordó que la elección está en manos de los ciudadanos e instó a los portugueses a ir a sufragar.

"No podemos pasar el año entero criticando cosas, o una década criticando cosas, para luego quedarnos en el sofá el día que estamos convocados a decidir", remarcó.

Por su parte, el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes, que está apoyado por los dos socios en el Gobierno, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, hizo también un llamamiento para que "haya una gran participación en esta elección".

Agregó que confía "mucho" en estos comicios y en el resultado de su candidatura, y de que la abstención baje, porque ya no hay pandemia.

Una petición similar hizo el candidato liberal, el eurodiputado João Cotrim de Figueiredo, respaldado por Iniciativa Liberal (IL), quien animó a los electores a sufragar "porque el presidente de la República es algo importante para las personas".

"Traigan a la familia, traigan a todos -continuó-, hagan que este día de las elecciones sea un día de fiesta de la democracia".

La única mujer candidata, la eurodiputada y excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins, recordó tras ejercer su derecho en un centro electoral de Oporto, en el norte luso, a su predecesora como aspirante Maria de Lurdes Pintassilgo.

"Este es un día muy importante, la primera mujer que se postuló a la Presidencia de la República fue en 1986, Maria de Lurdes Pintassilgo, que hoy cumpliría años. Es un día que marcamos", apuntó.

El almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, fue a votar a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de la capital, donde hizo un llamamiento a los electores a votar y aseguró que tiene esperanza en que "los portugueses quieran decidir su propio destino usando su voto".

En los últimos comicios presidenciales celebrados en Portugal en 2021, en los que ganó Rebeló de Sousa, que se presentó a la reelección, hubo una participación de solo el 39,24 % al producirse en medio de la pandemia de covid-19.