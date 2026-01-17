La Policía ugandesa niega que haya secuestrado al líder opositor Bobi Wine

La Policia de Uganda ha desmentido tajantemente que haya secuestrado al líder opositor y candidato presidencial Robert Kyagulanyi, conocido por su nombre artístico Bobi Wine, después de que miembros de su familia aseguraran que los agentes se habían llevado por la fuerza y hacia "un destino desconocido" al gran rival del presidente del país, Yoweri Museveni, en medio de un recuento electoral a punto de terminar y que deja entrever una contundente victoria del mandatario.

El hijo de Wine, Solomon Kampala, declaró que sus padres habían secuestrados pero luego anunció que su padre consiguió escapar y que solo su madre seguía detenida. En una conferencia de prensa este sábado por la mañana, el portavoz de la Policía Kituuma Rusoke ha asegurado que Wine está en su casa de la capital, Kampala, bajo "restricciones de movimiento" dado que su domicilio es ahora mismo una zona de "interés de seguridad".

Todas estas acusaciones son "falsas e infundadas", ha indicado el portavoz policial a los medios del país. "No podemos permitir que la gente use ciertos lugares para reunirse y causar caos. Todas nuestras acciones tienen como objetivo evitar que alguien genere violencia o desestabilice nuestra seguridad", ha afirmado.

Wine ha denunciado en innumerables ocasiones que es víctima de una campaña de persecución por parte del Gobierno ugandés y de su presidente. De hecho, tras las presidenciales de 2021 denunció un fraude para beneficiar al mandatario, llegando incluso a negarse a reconocer su derrota y acusar al presidente de manipulación electoral para mantenerse en el poder.

Sobre el recuento electoral, con un 93% de los votos escrutados, Museveni obtiene por el momento el 71,88% de las papeletas mientras que Wine, que ya ha denunciado fraude durante la votación y el recuento, ha recabado un 24,46%, según ha hecho saber este mismo sábado también el presidente de la Comisión Electoral del país, Simon Byabakama. La participación en los comicios ha sido del 50,34 por ciento, según estimaciones provisionales.

La campaña ha estado marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".