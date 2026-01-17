El Real Oviedo expresa "su profundo malestar y preocupación" con las decisiones arbitrales

El Real Oviedo reclamó un penalti en el estadio El Sadar por una mano que fue desestimada por el árbitro Quintero González, pese a la intervención del VAR, y desde el club señalaron que la falta de un "criterio uniforme" en la toma de decisiones por parte de los jueces está generando un ambiente de desigualdad competitiva. Esta manifestación se recoge en un comunicado emitido tras el partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports, en el que el Oviedo perdió ante Osasuna por 3-2. Según informó el medio, el equipo asturiano expresó su "profundo malestar y preocupación ante las decisiones arbitrales acontecidas en las últimas jornadas".

La directiva del Real Oviedo subrayó en el comunicado que los condicionantes arbitrales han tenido una "incidencia directa en el desarrollo de los encuentros", lo que ha derivado en inquietud respecto a la equidad dentro de la competición. De acuerdo con el comunicado recogido por el medio, la queja principal se centra en lo que consideran una "ausencia de un criterio uniforme en la aplicación de las decisiones en uno y otro campo". La entidad explicó que esta falta de uniformidad genera en la plantilla y en la estructura del club la "sensación de desigualdad".

El club aclaró que sus quejas no pretenden servir de excusa para los resultados obtenidos, comprometiéndose a seguir trabajando con determinación para alcanzar una mejora deportiva. Según detalló el comunicado del Real Oviedo, la entidad pide "el respeto que merece y solicita, única y exclusivamente, la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente en la toma de decisiones, que no perjudique al Real Oviedo ni altere el normal desarrollo de la competición".

En el documento difundido el sábado, el club hizo énfasis en resaltar la actitud y el esfuerzo de sus jugadores y del cuerpo técnico, alineados con los valores históricos del club, y valoró el compromiso de los aficionados, que continúan apoyando los objetivos de la entidad. "Estamos convencidos de que esta actitud se mantendrá intacta en la lucha por alcanzar el objetivo de la permanencia", sostuvo el club en la parte final de la nota, de acuerdo con la información del medio.

A lo largo de las últimas jornadas, el Real Oviedo ha señalado la repetición de situaciones similares en otros partidos, motivo por el que decidió emitir el comunicado. Según reportó la fuente, la preocupación principal reside en que las decisiones arbitrales puedan influir en la clasificación y en el desarrollo normal del campeonato. El conjunto asturiano reiteró la necesidad de un marco regulatorio arbitral que garantice igualdad y respeto competitivo para todos los clubes involucrados en LaLiga EA Sports.

La publicación del comunicado ocurre tras una derrota ajustada frente a Osasuna, resultado después del cual los responsables del Oviedo consideraron apropiado requerir una revisión respecto a los protocolos de decisión de los árbitros y el uso del VAR, tal como consignó la fuente. El club señaló la importancia de que las autoridades futbolísticas velen por la aplicación imparcial de las reglas, evitando incidentes que puedan suponer ventajas o desventajas arbitrarias entre los distintos equipos.

La petición formal de respeto institucional y equidad se enmarca en el contexto de la pelea por la permanencia en la máxima categoría, un objetivo que el Oviedo definió como prioritario. En el mensaje final del comunicado recogido por el medio, se expuso la confianza en la plantilla, el equipo técnico y la afición, factores que el club considera esenciales para afrontar las próximas jornadas de competición.