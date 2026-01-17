EEUU advierte sobre el riesgo de sobrevolar varios países latinoamericanos debido a "actividades militares"

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha pedido "precaución" a las aerolíneas norteamericanas al sobrevolar zonas del espacio aéreo de países como México, Colombia, Ecuador y otros Estados de Centroamérica por el peligro existente ante "actividades militares".

"Se recomienda a los operadores estadounidenses que exijan precaución al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico en la Región de Información de Vuelo de Centroamérica (MHTG) debido a actividades militares e interferencias de GPS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo", ha indicado la FAA.

Las zonas designadas corresponden a la costa pacífica de los países nombrados y el aviso se extiende por un período de 60 días, es decir, hasta el 26 de marzo.

Las actividades militares en la zona del Pacífico oriental y el mar Caribe se intensificaron hace varios meses cuando el Ejército de Estados Unidos puso en marcha la operación 'Lanza del Sur', lo que ha conducido al bombardeo continuo a supuestas embarcaciones que presuntamente transportaban droga. Este nuevo aviso no parece descartar la continuación de estas acciones militares.

Igualmente, las fuerzas estadounidenses han interceptado hasta la fecha seis petroleros venezolanos en el marco de la campaña lanzada por Trump en 2025 contra supuestas actividades ilegales en Venezuela. La misma llegó a su culmen el 3 de enero, cuando Washington lanzó un ataque contra el país sudamericano que dejó cerca de cien muertos y se saldó con la captura del presidente del país suramericano, Nicolás Maduro.