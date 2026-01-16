Ventura afea a la derecha portuguesa que mendigue el apoyo de Montenegro: "Que le den, yo quiero al pueblo"

En un acto celebrado en Coimbra, André Ventura, candidato presidencial y líder de Chega, evocó la figura del primer rey de Portugal, Alfonso Henriques, para arengar a sus simpatizantes en la recta final de una campaña marcada por la polarización. Frente a la inminente jornada electoral, Ventura centró sus críticas en los candidatos de la derecha por, según sus palabras, depender y solicitar el respaldo del primer ministro, Luís Montenegro, y reclamó una posición de mayor independencia frente al poder institucional. La agencia de noticias Lusa detalló que Ventura exhortó a dejar de lado la búsqueda de apoyo político y afirmó que su única prioridad es “el pueblo portugués”, distanciándose así de quienes, afirmó, “mendigan” al primer ministro en busca de respaldo electoral.

Según informó Lusa, Ventura expresó que “lo que quiero es que le den a Montenegro, yo quiero al pueblo portugués”, parafraseando una expresión de Pedro Passos Coelho, primer ministro conservador en 2012, quien entonces había declarado: “que le den a las elecciones, lo que importa es Portugal”. De acuerdo con el medio, Ventura señaló durante su intervención que sus adversarios del espectro conservador concentran sus esfuerzos en agradar a Luís Montenegro, y propuso que figuras como João Cotrim de Figueiredo, del Partido Liberal, y Luís Marques Mendes, del ala conservadora, deberían marcar una ruptura y desvincularse del actual primer ministro.

El líder de Chega manifestó ante los asistentes sus reservas sobre la actitud de otros candidatos de derecha, indicando que no comprendía la insistencia en lograr el respaldo de Montenegro. Ventura, nuevamente según la agencia Lusa, declaró: “No entiendo aquellos adversarios de la derecha que parecen mendigar, 'por favor, Luís Montenegro venga a apoyarnos'”. Además, aprovechó el evento para pronunciarse respecto a la posibilidad de una segunda vuelta, ya que las encuestas más recientes prevén que Ventura y el candidato socialista António José Seguro se enfrentarán en ese escenario. El medio señaló que también criticó el posible apoyo que liberales y socialdemócratas podrían otorgar a Seguro durante el balotaje.

La agencia Lusa consignó que Ventura pidió a sus seguidores que mantuvieran el ánimo y la movilización, ante la proximidad de los comicios, a celebrarse en apenas dos días. El dirigente afirmó que “el cambio nunca ha estado tan cerca” y animó a sus votantes a “no desistir ni por un segundo”, en alusión directa a lo reñido de estas elecciones, consideradas por diversos analistas como las más disputadas de las últimas décadas en Portugal.

En el tramo final de la campaña, Ventura reiteró su discurso habitual sobre la inmigración, refiriéndose de forma crítica a la población migrante. Durante su intervención, citó frases atribuidas a Alfonso Henriques, resaltando el sentido de pertenencia nacional: “Cada vez que tenía que luchar con los moros, decía a los soldados: 'Mañana podemos vivir o morir, pero Portugal pervivirá'”, según recogió Lusa. Este recurso histórico respaldó el mensaje de firmeza en torno a la identidad nacional que caracteriza la campaña del postulante de Chega.

El medio Lusa reportó que la mayoría de los candidatos concluirán oficialmente sus actos de campaña el viernes en Lisboa, excepto Catarina Martins, representante del Bloque de Izquierda y única candidata mujer para estos comicios, y João Cotrim de Figueiredo, cuyas posibilidades de avanzar hacia la segunda ronda destinada para el 8 de febrero se han visto reducidas según los datos de los sondeos recientes. La cobertura de la agencia de noticias señala que los portugueses se preparan para acudir a las urnas el domingo a fin de escoger al próximo presidente de la república, con la atención centrada en la pugna entre el aspirante de Chega y el socialista António José Seguro, resultado del ambiente de tensión e incertidumbre predominante en esta cita electoral.

De acuerdo con Lusa, el desarrollo de la campaña y las declaraciones de Ventura reflejan las dinámicas internas dentro de los bloques políticos de Portugal, especialmente entre los representantes de la derecha, quienes enfrentan presiones por definir su estrategia en el nuevo escenario político. La intervención del líder de Chega pone en evidencia la fractura entre las fuerzas conservadoras en la competencia por el liderazgo y la representación de sus respectivos electorados, en un contexto donde la influencia del actual primer ministro parece determinar alianzas y posiciones.