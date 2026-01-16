Según Micron, el problema de la escasez de DRAM se encuentra en la variedad de densidades de estos módulos

La decisión de Micron Technology de finalizar la marca Crucial, enfocada en memorias de consumo para ordenadores, surgió tras su análisis de cómo el avance de la inteligencia artificial incrementó la demanda en los centros de datos. El vicepresidente de Marketing de la Unidad de Negocio Móvil y de Clientes de Micron, Christopher Moore, detalló al medio WCCFTECH que la demanda de memoria en dichos centros constituye actualmente entre el 50% y el 60% del mercado total direccionable, un crecimiento sostenido respecto al 30% previo, lo que impacta directamente sobre la producción y disponibilidad de módulos DRAM, según publicó WCCFTECH.

De acuerdo con la información de WCCFTECH, este crecimiento no solo modificó la orientación de la producción en Micron, sino que también ha motivado un cambio de enfoque en la asignación de recursos, priorizando la fabricación destinada a los centros de datos sobre la del consumidor general. Tal como señaló Moore, el crecimiento de la inteligencia artificial exige mayores volúmenes de memoria RAM, y ello generó una escasez en el segmento de consumo, forzando a los fabricantes a plantear aumentos en los precios ante la baja disponibilidad.

Moore puntualizó que, aunque la compañía ha abandonado la venta directa de productos Crucial, mantiene su presencia en el segmento de consumo mediante la provisión de módulos DRAM para fabricantes de equipos originales, entre los que se encuentran empresas como Dell y Asus. Según reportó WCCFTECH, esta continuidad garantiza que Micron sostenga una porción relevante dentro de la cadena de suministro de memoria, adaptándose a la evolución de las necesidades tecnológicas.

El principal obstáculo a la hora de abastecer la demanda, de acuerdo con las declaraciones replicadas por WCCFTECH, radica en la complejidad de fabricar módulos DRAM en distintas densidades, como 8GB, 12GB o 16GB. Moore explicó que estas diferencias obligan a las fábricas a parar la línea de producción cada vez que es necesario cambiar la densidad, lo que produce interrupciones que disminuyen la cantidad total de módulos fabricados. Esta variabilidad complica la respuesta eficiente ante la mayor demanda global y contribuye a la reducción de inventarios disponibles en el mercado.

El directivo de Micron expresó que la empresa se encuentra colaborando con sus socios OEM para lograr una mayor estabilidad en la demanda, objetivo que permitiría optimizar la oferta y mejorar el ritmo de producción. Según detalló WCCFTECH, este esfuerzo busca nivelar la presión sobre las máquinas y minimizar las pausas necesarias para cambiar entre diferentes configuraciones de producto, con la esperanza de disponer de un flujo de producción más homogéneo y que responda mejor a las exigencias del mercado.

El reporte de WCCFTECH también recoge la visión de Moore en torno a la reacción negativa de algunos consumidores frente al reposicionamiento de Micron, que prioriza el sector empresarial y los centros de datos sobre el consumo particular. Moore consideró que esta reorientación constituye una respuesta lógica ante las transformaciones del sector tecnológico, marcadas por la expansión de la inteligencia artificial y la correspondiente reconfiguración de los mercados de hardware.

En la actualidad y según confirmó WCCFTECH, la escasez de DRAM afecta especialmente a la rama de consumo, y las perspectivas a corto plazo anticipan incrementos en los precios de los productos relacionados. Esta situación se atribuye a la incapacidad de la industria para responder con eficiencia tanto a la variedad como al volumen de memoria requerido, pues la diversificación en las capacidades aconseja tiempos de producción más extensos y baja la capacidad de reposición de inventario en el canal minorista. Desde Micron se ha enfatizado la importancia de comprender cómo la transición hacia la inteligencia artificial y los centros de datos redefine la distribución de recursos productivos y su repercusión en la oferta para consumidores y empresas, de acuerdo con la cobertura proporcionada por WCCFTECH.