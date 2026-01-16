Matarazzo: "Si conectamos con el espíritu de la Tamborrada, será una ventaja para nosotros ante el Barça"

El técnico de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, declaró este viernes que conectar con el “espíritu” de la Tamborrada de San Sebastián constituirá una ventaja significativa para el encuentro del próximo domingo frente al FC Barcelona. Según consignó Europa Press, el entrenador expresó un marcado interés por el impacto que la energía local, derivada de esta festividad, podría tener tanto en el equipo como en el resultado del partido.

En rueda de prensa, Matarazzo manifestó su entusiasmo por vivir el ambiente especial que genera la Tamborrada y resaltó el valor que representa para la afición y la ciudad en general. Conforme reportó Europa Press, el técnico remarcó que la atmósfera positiva en el estadio contribuirá a que sus jugadores afronten el choque con mayor confianza. Para el entrenador, conectar con el ánimo de San Sebastián y el estadio se traduce en una oportunidad para que el equipo desarrolle un mayor nivel de juego y aproveche el respaldo de la grada frente a un adversario de la talla del Barcelona.

De acuerdo con Europa Press, Matarazzo enfatizó la necesidad de identificar y adaptarse tanto a los puntos fuertes como a las debilidades del conjunto catalán. Explicó que el plan táctico de su escuadra se basa en una presión variada, ya sea en zonas altas o en el bloque defensivo, así como en la importancia de saber atacar espacios. Añadió que todo el equipo debe mantener un nivel alto de calidad y estar “conectados” durante todo el partido para intentar nivelar la diferencia frente al vigente campeón de la Supercopa de España y actual líder de LaLiga.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Matarazzo precisó que la claridad en el planteamiento de juego ha sido constante desde su llegada al banquillo de la Real Sociedad. Detalló que el trabajo diario se enfoca en programar a los jugadores para anticipar y resolver las situaciones que pueden plantearse en el campo en función de las virtudes y flaquezas del rival. Además, aseguró que el estilo de juego que pretende para el equipo muestra avances visibles partido tras partido.

Al recordar el último enfrentamiento ante Osasuna, Matarazzo reconoció que el equipo no logró desplegar todo el potencial esperado, especialmente durante los primeros 20 minutos, cuando encajaron el primer gol. Según Europa Press, subrayó la importancia de mantener la mentalidad adecuada y buscar siempre la compacidad como grupo. Apuntó que existen áreas de mejora tanto en el rendimiento colectivo como en la progresión de la pelota y la generación de oportunidades, especialmente frente a defensas bien organizadas.

En sus evaluaciones, el entrenador puso de manifiesto que el proceso de crecimiento del equipo continúa, aunque admitió que aún no han alcanzado el nivel deseado en cuanto al rendimiento y la propuesta futbolística. Para Matarazzo, el momento presente es ideal para seguir exigiendo más del grupo, según reportó Europa Press.

Explicó también el modo en que encara los nuevos proyectos profesionales. Indicó que, al asumir la dirección de un equipo, parte siempre de una hoja en blanco, focalizándose en la mejora y el desarrollo de los jugadores. Recalcó su satisfacción con la evolución observada hasta el momento, pero insistió en la necesidad de no bajar la guardia y persistir en el empeño de alcanzar los objetivos propuestos.

Matarazzo resaltó, según informó Europa Press, la relevancia de los primeros minutos del partido a la hora de marcar la tendencia del choque. En su opinión, iniciar con fuerza durante los primeros 15 o 20 minutos resulta clave para generar una dinámica positiva que facilite la implementación del plan de juego. Consideró que invertir esfuerzo y concentración en esa fase inicial puede modificar el curso del partido y minimizar el gasto energético que demanda cambiar una inercia desfavorable.

El entrenador de la Real Sociedad también analizó áreas específicas del rendimiento del equipo. Afirmó que tanto en ataque como en defensa aún no se ha conseguido el nivel de eficiencia que se requiere para disputar partidos de la máxima exigencia. De acuerdo con Europa Press, Matarazzo espera que la confianza de los jugadores se fortalezca a través del trabajo diario en los entrenamientos y con resultados positivos sobre el césped. Subrayó que la disciplina táctica y la ausencia de errores puntuales durante los noventa minutos son aspectos fundamentales para consolidar el crecimiento del conjunto vasco.

Insistió en que pequeñas equivocaciones y detalles pueden inclinar la balanza en los partidos de alto nivel, según las declaraciones recogidas por Europa Press. Para dar el siguiente paso y consolidarse como un equipo competitivo, subrayó la necesidad de controlar esos elementos y alcanzar la regularidad durante todos los tramos del encuentro.

Finalmente, Matarazzo avanzó que la preparación ante el FC Barcelona se sustentará en la claridad de ideas, la cohesión dentro del campo y la capacidad de interpretar correctamente cada fase del juego. El medio Europa Press señaló que el entrenador txuri-urdin ve en la energía de la ciudad y en la identificación con el entorno factores determinantes para aspirar a un resultado positivo en una jornada marcada tanto por el ambiente festivo local como por la exigencia de enfrentar a uno de los máximos aspirantes al título de la temporada.