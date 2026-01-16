Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en noviembre al 4,4% y suman 20 meses de alzas

El empleo en el sector servicios experimentó un incremento del 1% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, cifra que superó en dos décimas la registrada en octubre y representó una continuidad en la tendencia de creación de puestos de trabajo que mantiene este ámbito económico desde abril de 2021. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el informe publicado este viernes, donde se analizaron tanto los datos de facturación como de empleo correspondientes al penúltimo mes de 2025.

Según informó el INE, el sector servicios en España aumentó su facturación un 4,4% en noviembre de 2025 en comparación con noviembre de 2024, acumulando veinte meses consecutivos de alzas interanuales. Este ritmo de crecimiento resultó apenas una décima inferior al registrado en octubre, aunque marcó un nuevo mes dentro de una tendencia sostenida de expansión.

El comercio, uno de los componentes más significativos en el sector servicios, presentó una mejora del 4,3% en el nivel de ventas en noviembre frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el informe reflejado por el INE. Al mismo tiempo, las actividades catalogadas como "otros servicios" registraron una subida de facturación del 4,4%. Estas cifras indican una dinámica generalizada de incremento, aunque con leves matices entre los distintos tipos de actividades incluidas bajo el paraguas del sector servicios.

Al considerar los datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, el avance resultó más pronunciado. De acuerdo con la información del INE, la facturación ajustada de estos factores aumentó un 5,6% en noviembre respecto a noviembre del año previo, superando en dos puntos la subida anotada en octubre. Esta serie ajustada también consolidó una racha de veinte meses seguidos de crecimiento interanual en la facturación, lo que refuerza la idea de consolidación del sector más allá de las variaciones estacionales o específicas de calendario.

En el análisis de la variación mensual, que compara noviembre de 2025 con octubre del mismo año y elimina las distorsiones causadas por la estacionalidad y los días del calendario, el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística indica que las ventas del sector servicios registraron un aumento del 1,1%. Este resultado aporta una visión más precisa del comportamiento reciente del sector y muestra un impulso relevante en el tramo final del año.

Por el lado del empleo, el reporte oficial del INE detalló que la ocupación en el sector servicios sumó en noviembre un crecimiento interanual del 1%. Este ritmo fue superior en dos décimas a la cifra de octubre, consolidando una trayectoria de incremento laboral sin interrupciones desde abril de 2021 en esta rama de actividad.

El balance presentado evidencia que tanto el ritmo de ventas como el empleo dentro del sector servicios mantienen un patrón positivo y estable. Las cifras de noviembre, tanto en su versión bruta como ajustada por calendario y estacionalidad, ratifican el peso de este sector en la economía española. Las series de crecimiento consecutivo en facturación y ocupación representan, según los datos difundidos por el INE, un reflejo de la recuperación y la capacidad de dinamismo de los servicios en el contexto actual.

El Instituto Nacional de Estadística destacó la importancia de analizar tanto los valores absolutos como los datos corregidos, ya que estos últimos permiten identificar tendencias estructurales y atenúan las distorsiones que pueden surgir por el calendario laboral o por eventos excepcionales que incidan en la actividad a corto plazo. Según el INE, el análisis por componentes muestra que la evolución positiva es generalizada en el conjunto del sector servicios, si bien existen pequeñas diferencias entre subsectores.

El INE anticipó que se continuará ampliando el análisis sobre la evolución de la actividad y el empleo en el sector servicios en los próximos meses, para seguir monitoreando los factores que influyen tanto en el nivel de ventas como en el mercado laboral del sector.