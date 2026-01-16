Las OPA de CyL se unen para convocar protestas contra Mercosur que quieren concentrar en el jueves 29

Representantes del sector agrícola y ganadero de Castilla y León han advertido que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur puede tener repercusiones para los consumidores europeos debido a estándares sanitarios menos rigurosos en los países sudamericanos. Según informó el medio al que pertenece la noticia proporcionada, las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y UCCL han insistido en que los productos que se importen desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay carecerán de las mismas garantías sanitarias que los europeos, lo que podría afectar la seguridad alimentaria.

De acuerdo con la información publicada, la firma oficial del acuerdo entre la UE y Mercosur se realizará en Paraguay el sábado 17 de enero. Frente a este hecho, las organizaciones agrarias de Castilla y León han decidido coordinar una serie de protestas en todas las provincias de la comunidad autónoma, convocando a agricultores y ganaderos a manifestarse principalmente el jueves 29 de enero, aunque la fecha exacta podrá variar en función de la provincia. El calendario de movilizaciones se extenderá durante toda la semana del 26 al 30 de enero, conforme a lo acordado por los representantes del sector a nivel estatal.

El medio detalló que los convocantes rechazan de forma categórica el pacto entre la UE y los países del Mercosur, argumentando que los socios sudamericanos producirán con requisitos mucho menos estrictos en comparación con la normativa europea. Esa situación, según los voceros de Asaja, COAG, UPA y UCCL, supone una competencia desleal para los productos españoles y europeos en general. La diferencia en las exigencias incluye normas medioambientales, agronómicas y sociales, así como controles fitosanitarios, zoosanitarios y de bienestar animal.

Las entidades agrarias subrayan la importancia de que exista una “reciprocidad real”. Esto implica exigir que las importaciones desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay respeten los mismos estándares que se exigen internamente en la UE. Además, reclaman controles rigurosos en las fronteras para garantizar la trazabilidad de los productos que se introduzcan en el mercado común.

Según publicó el mismo medio, las OPA consideran clave establecer salvaguardias que permitan intervenir ante caídas drásticas de los precios provocadas por un aumento de las importaciones desde Mercosur. Temen que la llegada masiva de productos con menores exigencias desestabilice el sector primario español y reduzca la rentabilidad de los productores locales, que ya enfrentan elevados costes para cumplir con la normativa europea.

El anuncio de la firma del acuerdo y la convocatoria de protestas llegan en un contexto de preocupación creciente entre los agricultores y ganaderos castellanos y leoneses, quienes reiteran sus dudas sobre el impacto del pacto en la sostenibilidad y el equilibrio del mercado agroalimentario. Según consignó la fuente original, las organizaciones han hecho hincapié en posibles efectos negativos sobre el empleo en el sector y la viabilidad de las explotaciones familiares, que representan una parte significativa del tejido rural en la comunidad autónoma.

En este sentido, representantes de Asaja, UPA, COAG y UCCL han hecho público su mensaje en reclamo de una política europea que, a su entender, garantice un marco equitativo tanto para los productores del continente como para aquellos países terceros que quieran acceder a los mercados regionales. Según detallaron, su objetivo con las protestas es hacer visible ante la opinión pública y las instituciones europeas el descontento por el acuerdo, al considerar que no se han tenido suficientemente en cuenta las diferencias en las normativas de producción entre ambos bloques.

El medio que reportó la noticia precisó que los líderes agrarios critican la falta de garantías eficaces para asegurar que los productos importados desde Sudamérica no utilicen sustancias prohibidas o prácticas no permitidas en la UE, como determinados agroquímicos o métodos de producción animal. Añaden que, ante la ausencia de controles efectivos en origen y en los puntos de entrada, existe el riesgo de que lleguen alimentos que no cumplan las regulaciones europeas, lo que supone un posible riesgo para la salud y la protección del consumidor.

Por todas estas razones, las organizaciones convocantes instan a las administraciones nacionales y comunitarias a revisar el acuerdo firmado con Mercosur e implementar las salvaguardas y controles necesarios para evitar lo que definen como una situación de desventaja para los agricultores y ganaderos españoles. En los próximos días, y siguiendo el llamado de las entidades a nivel estatal, las jornadas reivindicativas que tendrán lugar en Castilla y León buscarán reunir a un amplio número de trabajadores del sector primario en defensa de sus intereses y en demanda de condiciones más justas en el comercio internacional.