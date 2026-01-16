La ONU señala que desescombrar Gaza llevará más de siete años

Jerusalén, 16 ene (EFE).- El secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés), Jorge Moreira da Silva, señaló este viernes que retirar los escombros de la Franja de Gaza, devastada por los bombardeos del Ejército de Israel, llevará más de siete años.

"No hay mucho en pie en Gaza. El enclave tiene más de 60 millones de toneladas de escombros, limpiarla llevará más de siete años", escribió Moreira da Silva en la red social X tras visitar el jueves este territorio palestino.

El secretario general de UNOPS advirtió de que los componentes de estos escombros también suponen un riesgo en sí mismo para la población gazatí.

Entre los restos de las infraestructuras gazatíes hay municiones sin detonar, residuos peligrosos y restos humanos.

En octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza estimaba en 7.000 los cadáveres que permanecían enterrados por los escombros o en lugares de difícil acceso. De ellos, 3.600 estaban identificados con nombre y apellido, mientras que el organismo dijo que un número similar de fallecidos permanecía sepultado pero sin identificar.

En un comunicado difundido por UNOPS a última hora del jueves, tras la visita de su secretario general a Gaza, la organización señaló que la cantidad de escombros acumulados en la Franja equivalen a la capacidad de "casi 3.000 buques portacontenedores".

"En promedio, cada persona en Gaza está rodeada hoy por 30 toneladas de escombros", recoge el texto. Gaza tiene unos 2,1 millones de habitantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que se ha alcanzado ya la segunda fase de su plan de paz para Gaza, algo que previamente anunciaron representantes de su Administración el miércoles.

El plan de paz propuesto por Trump en octubre incluye la reconstrucción de Gaza, aunque no concreta periodos para ello. Estimaciones de la ONU apuntan a que esta podría superar el coste de los 70.000 millones de dólares, sin que el acuerdo explicite quién asumirá el gasto.

El ingeniero gazatí Ali Shaaz, que liderará el comité de 15 miembros encargado de gobernar y reconstruir la Franja de posguerra, sugirió ayer en su primera entrevista concedida a una radio que los escombros en Gaza podrían usarse para crear "nuevas islas" y ampliar su extensión.