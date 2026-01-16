La capital mexicana se perfila como "la ciudad con más seguridad" para acoger el Mundial

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó este jueves que la capital del país está "preparada" para acoger la vigésima tercera edición del Mundial de fútbol como "la ciudad con más seguridad".

Ciudad de México albergará el este 11 de junio el partido inaugural del Mundial entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Además, de México, Estados Unidos y Canadá organizarán el torneo, que reunirá selecciones de 48 país y tendrá su final el 19 de julio.

Brugada apoyó su afirmación al destacar que 2025 cerró como el año con menos delitos de alto impacto en la capital mexicana desde 2012.

"Entramos a 2026 preparados para recibir al Mundial como la ciudad con más seguridad. Los datos lo demuestran y vamos a implementar también estrategias especiales que en su momento estaremos informando", expresó en un comunicado.

La jefa de Gobierno dijo que en 2025 los delitos de alto impacto disminuyeron un 56 % respecto a 2019, y un 12 % frente a 2024.

El promedio diario pasó de 131 delitos en 2019 a 57 al cierre de 2025, agregó.

Para 2026, apuntó, la tarea es disminuir los delitos y la impunidad, y "garantizar una ciudad segura y en paz para los capitalinos". "Vamos en un rumbo correcto, no vamos a bajar la guardia", afirmó.

Brugada detalló que el delito de homicidio bajó un 9 % en 2025 respecto al año anterior.

Y destacó que el feminicidio se redujo un 35 % respecto a 2024, al pasar de 68 casos a 44 en 2025.

"Estamos a punto de erradicar la impunidad en los feminicidios", afirmó, al argumentar que 42 de los 44 casos de 2025 han sido judicializados, sin precisar el estatus penal de los casos o si hay personas detenidas o medidas de reparación para las víctimas.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, destacó que 2025 fue "un año de avances importantes para combatir y sobre todo prevenir el delito en la Ciudad de México".

Además de la capital, México recibirá partidos del Mundial en las ciudades de Monterrey (norte) y Guadalajara.

En Ciudad de México se jugarán 4 partidos y en las tres ciudades un total de 13.