Guterres ve un "paso importante" en el lanzamiento de la segunda fase del plan de Trump para Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha valorado este jueves como un "paso importante" el lanzamiento de la segunda fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si bien ha insistido en que los esfuerzos en esta dirección deben tener en cuenta las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional".

"El anuncio, el 14 de enero, del lanzamiento de la fase II del plan de 20 puntos del presidente Trump -que incluye el establecimiento de una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza y del Comité Nacional para la Administración de Gaza- constituye un paso importante", ha señalado a través de un comunicado difundido por su portavoz adjunto, Farhan Haq.

El dirigente portugués ha considerado al hilo que "cualquier iniciativa" que pueda aliviar el sufrimiento de los civiles, contribuir a la recuperación y reconstrucción del enclave palestino y "promover un horizonte político creíble es un avance positivo", pero ha recordado en la misma nota que la Resolución 2803, aprobada en noviembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU --que incluye el despliegue de una fuerza internacional de paz-- y "todos los esfuerzos deben guiarse por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y el Derecho Internacional".

Guterres ha asegurado en la misma nota que el organismo multilateral seguirá apoyando "todos" estos esfuerzos, así como a "palestinos e israelíes para poner fin a la ocupación y el conflicto" con vistas a establecer la solución de dos Estados en el territorio.

Antes, en declaraciones ante la Asamblea General, ha celebrado el inicio de esta etapa del plan estadounidense para Gaza, pero ha reiterado que "la ayuda humanitaria "debe fluir sin obstáculos". "El alto el fuego debe implementarse plenamente y que debe despejarse el camino hacia una vía irreversible para una solución de dos Estados conforme al Derecho Internacional", ha expuesto.

Este mismo jueves, el director de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, ha dado la bienvenida a esta fase del plan y ha pedido que la recuperación comience "de inmediato, incluyendo el restablecimiento del acceso a los servicios básicos".

En esta línea, ha solicitado ayuda "urgente" para la Franja de Gaza, que tiene "más de 60 millones de toneladas de escombros" tras más de dos años de ofensiva israelí, y el establecimiento de un "corredor jordano" que permita la entrega "directa" de suministros al enclave.

"Acabo de regresar de Gaza, donde la crisis humanitaria se está agravando. La gente está agotada, traumatizada y abrumada. Las duras condiciones invernales y las fuertes lluvias de esta semana están duplicando la miseria y la desesperación de la gente", ha declarado tras visitar la Franja, donde "en promedio, cada persona está rodeada hoy por 30 toneladas de escombros". "Es probable que se necesiten más de siete años para" retirarlos, ha lamentado.

Moreira ha incidido asimismo en la necesidad de combustible, puesto que es "la columna vertebral" de las operaciones humanitarias en Gaza y de servicios vitales como sanidad, agua y saneamiento, distribución de alimentos, comunicaciones y transporte.

"La población de Gaza ha soportado un sufrimiento indescriptible que ningún ser humano debería experimentar. La comunidad internacional debe mantener su compromiso y actuar con urgencia más allá de la respuesta inmediata a la crisis humanitaria", ha declarado, al tiempo que ha considerado que "hace tiempo que se debía haber alcanzado una solución política y diplomática al conflicto para que palestinos e israelíes puedan finalmente vivir con seguridad y dignidad".