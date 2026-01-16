El Rayo se enfrentará al KuPS, el Shkëndija, el Lech Poznan o el Samsunspor en octavos de Conference

El rival del Rayo Vallecano en los octavos de final de la Conference League, la tercera competición continental, será el KuPS Kuopio finlandés, el Shkëndija normacedonio, el Lech Poznan polaco o el Samsunspor turco, según deparó el sorteo del 'Playoff' del torneo celebrado este viernes.

Los de Iñigo Pérez fueron quintos al término de la fase de liga de la Conference League, por lo que no jugarán esta fase de 'Playoff', aunque ya sabe que tiene cuatro potenciales rivales en octavos de final: el KuPS, el Shkëndija, el Lech Poznan -que ya fue rival en la primera fase y al que remontaron un 0-2- o el Samsunspor.

El conjunto de la capital, por tanto, no volverá a la competición europea hasta el mes de marzo. La ida de los octavos de final la disputarán ante uno de esos cuatro equipos fuera de casa el jueves 12 de marzo, y la vuelta será en Vallecas una semana después, el día 19.