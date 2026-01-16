El primer ministro de Finlandia apoya una prohibición del acceso a redes sociales a menores de 15 años

El jefe de Gobierno de Finlandia, Petteri Orpo, puso el foco en la relación entre el incremento de problemas psicológicos en niños y jóvenes y la baja participación en actividades físicas, argumentando que el mayor obstáculo que enfrentan los menores al buscar pasatiempos es el tiempo que pasan frente a las pantallas. A partir de esa preocupación, el líder finlandés expresó su respaldo a la idea de prohibir a los menores de 15 años el acceso a redes sociales, una propuesta que tomó fuerza luego de la decisión adoptada en Australia. Según consignó la emisora local Yle, Orpo considera que la iniciativa podría aportar soluciones al declive de la salud mental y física en la población adolescente.

La propuesta del primer ministro finlandés apareció tras la medida implementada por Australia, que en diciembre de 2025 se convirtió en la primera nación en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Esta restricción, reportó Yle, se implementó mediante una ley presentada por el gobierno de Anthony Albanese y aprobada por el Parlamento australiano, con el objetivo de mejorar el bienestar social y psicológico de los más jóvenes.

Orpo señaló que el uso intensivo de redes sociales desplaza otras actividades, como el deporte, en la vida de los adolescentes. “El tiempo frente a las pantallas está directamente relacionado con cómo los jóvenes activos se encuentran y cuándo se ejercitan”, declaró el primer ministro, en declaraciones recogidas por Yle. Remarcó que el tiempo dedicado al uso digital representa un inconveniente al alejar a los menores de otras ocupaciones consideradas beneficiosas para su desarrollo, tales como el ejercicio físico o el aprendizaje de nuevas habilidades.

El respaldo de Orpo a una limitación digital para adolescentes llegó en el contexto del endurecimiento internacional de las regulaciones sobre el acceso a plataformas digitales por parte de menores. En el caso australiano, la prohibición afecta a al menos diez servicios de redes sociales y streaming, entre los que figuran Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X (antes Twitter), Reddit, Twitch y Kick. De acuerdo a la cobertura de Yle, el gobierno australiano instó a estas plataformas a adoptar “medidas razonables” que garanticen la restricción, bajo la amenaza de sanciones económicas si se incumple la norma.

Orpo recalcó que “aumentar la actividad física y desarrollar actividades de entretenimiento resulta fundamental”, haciendo hincapié en la influencia que el uso excesivo de dispositivos digitales tiene en la exclusión de esas prácticas entre niños y adolescentes. Aseguró, según la emisora finlandesa, que la prohibición sería una respuesta seria tras comprobar que el desarrollo de problemas psicológicos parece estar vinculado al tiempo limitado que los menores dedican a su bienestar físico y a actividades fuera del entorno digital.

La experiencia australiana, detalló Yle, constituye el antecedente más reciente y amplio de intervención estatal en el ámbito digital con repercusiones internacionales. El caso australiano fue respaldado por el Parlamento y contempla el refuerzo de controles en todas las plataformas citadas, solicitando mecanismos estrictos para impedir el acceso de menores y estableciendo multas en caso de incumplimiento.

El debate en Finlandia, amplificado por la postura de Orpo, refleja el creciente interés de gobiernos de distintos países por intervenir en el acceso de los adolescentes a las tecnologías digitales, a raíz de preocupaciones sobre su impacto en la salud mental y la disminución de actividades físicas. Según publicó Yle, la propuesta continúa generando discusión entre actores políticos y sociales, a la espera de definiciones legislativas concretas.