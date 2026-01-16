El jefe de las FDS anuncia su retirada de una zona al este de Alepo tras los últimos combates

El jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, ha anunciado este viernes su retirada de una zona situada al este de la ciudad de Alepo tras los enfrentamientos de los últimos días con el Ejército sirio, en medio de los contactos mantenidos con Estados Unidos para rebajar las tensiones.

"Basándonos en los llamamientos de países amigos y mediadores, y en nuestra demostración de buena fe para completar el proceso de integración y nuestro compromiso de aplicar los términos del acuerdo del 10 de marzo, hemos decidido retirar nuestras fuerzas mañana a las 7.00 horas de las actuales zonas de contacto al este de Alepo, que han estado bajo ataque durante dos días, hacia un redespliegue en zonas al este del Éufrates", ha precisado.

DAMASCO: "PERSISTE EL PELIGRO"

Su anuncio llega a la vez que el Ejército de Siria ha advertido de que "persiste el peligro para Alepo", a pesar de "los intentos de algunos mediadores por intervenir y eliminar las amenazas en la región", puesto que sus fuentes han detectado la llegada desde Irak de un destacado miliciano vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) "para liderar las operaciones" en Alepo.

El Mando de Operaciones del Ejército ha confirmado en un comunicado recogido por la agencia de noticias SANA que "las milicias terroristas de las FDS y el PKK han desplegado un gran número de drones iraníes", en el marco de su "preparación para nuevos ataques contra la población civil, y han "observado la llegada de nuevos grupos de milicias", así como de "remanentes del antiguo régimen".

En este sentido, ha indicado que está "trabajando para proteger a los civiles en la zona que las FDS y sus aliados utilizan como plataforma de lanzamiento para sus operaciones militares contra la población siria", enfatizando que "defenderá a la población civil y preservará la soberanía" del país.

Los combates de la semana pasada estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al Assad.

Abdi, y el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, firmaron en marzo de 2025 un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.