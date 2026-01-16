Arranca en Gambia el primer proceso contra un antiguo miembro de los 'escuadrones de la muerte' de Jammeh

El teniente coronel Sanna Manjang, identificado como uno de los rostros más reconocibles de los llamados 'Junglers', enfrenta actualmente un proceso judicial inédito en Gambia. Según consignó el medio The Gambia Journal, Manjang se declaró inocente ante dos cargos de asesinato al inicio de las audiencias en el Tribunal Supremo, que dictaminó su capacidad para tratar el caso pese a los recursos presentados por la defensa. El tribunal rechazó las alegaciones que cuestionaban la legalidad de los cargos relativos a hechos ocurridos en 2006, abriendo el procedimiento contra el exintegrante de los 'escuadrones de la muerte' que operaron durante la dictadura del expresidente Yahya Jammeh.

De acuerdo con The Gambia Journal, la apertura de este proceso representa la primera vez que la justicia gambiana juzga a un antiguo miembro de estos grupos, señalados por su implicación en asesinatos, abusos y violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Jammeh. El caso reviste importancia por tratarse de la respuesta judicial a las demandas de víctimas y familiares, quienes reclaman justicia por las violaciones cometidas durante años de represión estatal.

El proceso judicial contra Manjang se suma a una serie de investigaciones y denuncias que han emergido a la luz en años recientes, principalmente impulsadas por la Comisión para la Verdad, la Reconciliación y las Reparaciones (TRRC). Este órgano se instituyó para indagar y esclarecer desapariciones y torturas ocurridas bajo el régimen de Jammeh, entre 1994 y 2017. La información reunida por la comisión y publicada por The Gambia Journal detalla la magnitud de las atrocidades perpetradas y ha servido como fundamento de procedimientos judiciales como el actualmente abierto contra Manjang.

Manjang ya había sido imputado en diciembre por el asesinato de otras dos personas, entre las que se encontraba el periodista Deyda Hydara, corresponsal de la agencia francesa AFP, asesinado a tiros en 2004. No obstante, el juicio actual responde a hechos diferentes a los de esa causa, lo que refleja la profundidad y el alcance de la persecución penal que comienza a desplegarse contra antiguos funcionarios y colaboradores del régimen precedente.

Según lo narrado por The Gambia Journal, los intentos de la defensa por detener el proceso argumentando supuestas irregularidades legales han sido desestimados por el presidente del Supremo, Sidi Jobarteh. La postura del tribunal establece un precedente para eventuales juicios de otros antiguos miembros de los 'Junglers' y de quienes resulten imputados por crímenes cometidos durante el período autocrático que encabezó Jammeh.

El contexto en el que surge este juicio se remonta al final de la dictadura de Yahya Jammeh, quien asumió el poder en 1994 mediante un golpe de Estado y permaneció en el cargo hasta 2017, cuando se exilió en Guinea Ecuatorial. Tras ser derrotado en los comicios de diciembre de 2016 por Adama Barrow, Jammeh cedió el poder únicamente después de negociaciones auspiciadas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que llegó a amenazar con una intervención militar si el mandatario no aceptaba los resultados.

The Gambia Journal detalló que la TRRC fue conformada para responder a la presión social ejercida por familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, quienes exigían esclarecer el paradero de personas desaparecidas y obtener reparación por abusos y torturas. Las audiencias y testimonios recopilados por la comisión expusieron una red de represión y violencia estatal dirigida a voces críticas y opositores al régimen, dinamizando el debate público sobre la necesidad de justicia y rendición de cuentas en el país africano.

En este contexto, el caso contra Manjang asume un valor simbólico e institucional, al inaugurar un camino para la persecución penal de quienes participaron en violaciones sistemáticas de derechos humanos durante el periodo autoritario. The Gambia Journal destacó la expectativa generada entre las familias de víctimas y organismos sociales, que consideran este juicio como un primer avance en la búsqueda de justicia tras décadas de impunidad.

El proceso continúa bajo la atención del Tribunal Supremo de Gambia, mientras la sociedad y la comunidad internacional observan los resultados y futuras implicancias del caso Manjang para la institucionalidad y el respeto de los derechos humanos en el país.