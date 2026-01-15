Agencias

Un tribunal de apelaciones de EEUU revoca el fallo que permitió liberar al activista propalestino Mahmoud Khalil

Un tribunal federal de apelaciones estadounidense ha revocado una decisión emitida por una corte inferior que permitió la liberación del activista propalestino Mahmoud Khalil, un paso que supone una victoria para la Administración Trump en sus esfuerzos por deportar a este estudiante graduado por la Universidad de Columbia.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito ha determinado este jueves que la corte de distrito de Nueva Jersey "carece de jurisdicción" en el caso de Khalil en virtud de las leyes migratorias después de que su defensa presentase un recurso de 'habeas corpus' que le fue concedido por un juez el pasado mes de junio.

En concreto, el juez federal del distrito de Nueva Jersey Michael Farbiarz falló a favor del activista al determinar que su libertad de expresión estaba siendo coartada y que fue detenido de forma "poco usual" bajo una normativa poco utilizada que otorga poderes al secretario de Estado, Marco Rubio, para arrestar a cualquier persona que represente una amenaza a los intereses estadounidenses.

Asimismo, aseguró que no representaba una amenaza para Estados Unidos y que no había riesgo de fuga. La Administración Trump apeló este fallo, argumentando que la decisión sobre su caso debía recaer en un juez de inmigración y no en un tribunal federal.

Khalil, nacido en Siria y de padres palestinos, fue liberado el pasado mes de junio de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ubicado en el estado de Luisiana tras ser detenido en marzo en el marco de las protestas contra la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza.

En paralelo, la jueza de inmigración de Luisiana Jamee Comans ordenó la deportación del activista a Siria o Argelia --pese a la orden de Farbiarz--, alegando que omitió información en su solicitud para residir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos. Su defensa también ha recurrido este fallo.

El Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), que representa a Khalil, ha explicado que el fallo de este jueves del tribunal federal de apelaciones "no entra en vigor de inmediato y que la Administración Trump no puede volver a detener" al activista hasta que la orden entre en vigor.

"Si bien se ha abierto la puerta a una posible nueva detención en el futuro, no ha cerrado nuestro compromiso con Palestina, la justicia y la rendición de cuentas", ha declarado el activista en un comunicado difundido este jueves por el CCR.

Khalil, que ha catalogado de "decepcionante" el fallo del tribunal, ha expresado que seguirá luchando "por todas las vías legales" y "con toda su determinación" hasta que sus derechos y los de otras personas como él "estén plenamente protegidos".

Por su parte, el subdirector legal de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Bobby Hodgson, ha afirmado que la corte, "al no abordar las violaciones de la Primera Enmienda que son el núcleo de este caso, socava el papel que deben desempeñar los tribunales federales para prevenir flagrantes violaciones constitucionales.

"El Gobierno de Trump violó la Constitución al atacar a Mahmoud Khalil, deteniéndole a miles de kilómetros de su hogar y tomando represalias contra él por su discurso. La disidencia no justifica la detención ni la deportación, y seguiremos buscando todas las vías legales para garantizar que se respeten sus derechos", ha argüido.

Khalil, residente permanente con esposa e hijos de nacionalidad estadounidense, permaneció durante más de tres meses en un centro de detención en Luisiana acusado de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco de las protestas propalestinas.

