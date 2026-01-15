Ucrania declara el estado de emergencia energética en medio de ataques rusos y el frío extremo

La noche en Ucrania ha registrado temperaturas de hasta menos 18 grados Celsius, mientras que durante el día los termómetros han marcado hasta menos 12 grados Celsius en varias zonas, una situación que se agrava tras los recientes ataques rusos a infraestructuras clave del país. De acuerdo con los reportes oficiales recogidos por agencias internacionales y según informó el Gobierno ucraniano este miércoles, el presidente Volodimir Zelenski declaró el estado de emergencia energética en todo el territorio nacional frente a los efectos del invierno y la ofensiva militar contra instalaciones eléctricas.

El servicio informativo de la agencia detalló que Zelenski realizó el anuncio después de una reunión centrada en la crisis, señalando que los daños provocados por los ataques rusos y el deterioro de las condiciones meteorológicas han causado estragos considerables en el suministro de electricidad y en la capacidad de mantener la calefacción en hogares y edificios públicos. El presidente advirtió en un comunicado, difundido a través de sus redes sociales, que se implementará una sede de coordinación permanente para responder a la situación en Kiev, epicentro de los cortes eléctricos y del frío extremo.

Según consignó el mismo comunicado oficial divulgado por el medio, el mandatario delegó en el exministro de Defensa y actual titular de Energía, Denis Schmigal, la responsabilidad de supervisar el apoyo y la asistencia a la población y comunidades que enfrentan cortes de energía y dificultades para acceder a la calefacción. Entre las atribuciones de esta coordinación se encuentran también la resolución de cuestiones prácticas vinculadas al restablecimiento de los servicios básicos.

El medio recogió que equipos de reparación, empresas energéticas, servicios municipales y el Servicio Estatal de Emergencias se encuentran realizando tareas constantes con la finalidad de reconstruir y reparar la red eléctrica, especialmente en Kiev. Tras los daños ocasionados por los bombardeos rusos del pasado viernes, muchas redes resultaron inutilizadas, lo que agravó la exigencia sobre los sistemas de emergencia y la dotación de energía de reserva.

Tal como publicó el medio, el jefe del Estado ucraniano comunicó que las administraciones intensificarán los acuerdos y las gestiones con socios internacionales para acceder al equipamiento requerido y lograr ayudas adicionales. "El Ejecutivo garantizará la máxima desregulación de todos los procesos necesarios para conectar los equipos de energía de reserva a la red", indicó Zelenski, subrayando el objetivo de incrementar significativamente las importaciones eléctricas para compensar el déficit interno.

De acuerdo con Zelenski, citado por la fuente oficial, una de las prioridades definidas es adaptar las normativas de toque de queda a las actuales condiciones meteorológicas, con el argumento de que "las personas deben tener el mayor acceso posible a los puntos de asistencia" y que las empresas dispongan de opciones para organizar sus operaciones en función del contexto complejo de suministro energético. El Gobierno enfatizó la necesidad de fortalecer y aumentar los denominados "puntos de invulnerabilidad" en Kiev, al tiempo que se revisan y verifican los puntos ya existentes para garantizar atención en pleno episodio de crisis.

En cuanto a la continuidad educativa, el mandatario precisó que el Gobierno central se mantiene a la espera de propuestas tanto del Ministerio de Educación como de las autoridades locales acerca de alternativas para asegurar que el ciclo lectivo pueda continuar sin interrupciones durante el estado de emergencia. Esta solicitud busca evitar la suspensión de clases al tiempo que se preserva la seguridad del alumnado y personal docente.

Tal como informó la agencia, Zelenski remarcó la importancia de que las instituciones estatales, las empresas y los diferentes niveles de gobierno articulen sus esfuerzos de manera cohesionada para lograr una respuesta integral frente a la situación actual. Según el mandatario, el resultado de cada grupo y sector se suma al resultado nacional deseado ante el desafío energético y climático.

De acuerdo con los informes publicados, los ataques del ejército ruso centrados en infraestructuras eléctricas han tenido consecuencias graves, agravadas por la ola de frío extremo del invierno ucraniano. Esta combinación ha propiciado el corte masivo de suministros y ha obligado a activar mecanismos de emergencia tanto en la esfera técnica como social y administrativa. El gobierno de Ucrania ha puesto bajo la supervisión directa de altos funcionarios la tarea de canalizar ayuda, reparar el daño y mantener los servicios prioritarios en un contexto de temperaturas inusualmente bajas y hostilidades continuas.