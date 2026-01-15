SATSE reclama a Sanidad y a las CCAA que los centros sanitarios no sigan siendo "terreno abonado" para las agresiones

El motivo principal que desencadena la violencia en hospitales y centros de salud se relaciona, según el sindicato SATSE, con los tiempos de espera para ser atendido y la frustración que esto genera entre pacientes y familiares. A partir de esta realidad, SATSE ha reiterado la urgencia de que el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas intervengan sin demora para frenar el aumento de ataques verbales y físicos contra personal sanitario en todo el país. Según indicó el sindicato, la situación vivida en 2025 refleja un escenario especialmente preocupante por el número y la gravedad de los incidentes reportados, lo cual ha llevado a la organización a exigir respuestas rápidas y coordinadas por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con lo publicado por SATSE y recogido por diversos medios, la ausencia de datos oficiales actualizados no ha impedido que la evidencia sobre las agresiones quede patente a través de la cobertura mediática. SATSE ha subrayado que la exposición permanente de enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios, quienes mantienen un contacto estrecho con pacientes y familiares, les convierte en un grupo particularmente vulnerable. El sindicato señala que estas agresiones no han mostrado una tendencia significativa a la baja, sino que se repiten con elevada frecuencia, mostrando el grado de indefensión existente entre quienes desempeñan funciones asistenciales.

El sindicato de Enfermería ha reclamado de manera explícita que no se permita que los centros sanitarios se conviertan, de nuevo en 2026, en espacios propicios para la violencia. Según SATSE, la problemática no solo afecta a la integridad física de los trabajadores, sino que vulnera el derecho básico a desempeñar el trabajo en condiciones seguras. “Todas las Administraciones sanitarias competentes deben tomarse en serio, de una vez por todas, un problema que vulnera el más elemental derecho a poder trabajar en condiciones seguras y saludables”, declaró el sindicato en un comunicado recuperado por SATSE.

Mientras se espera la publicación del informe anual de agresiones que elabora el Ministerio de Sanidad sobre el Sistema Nacional de Salud, SATSE ha realizado un llamamiento directo al departamento dirigido por Mónica García y a las consejerías autonómicas. El sindicato solicita que en el próximo Consejo Interterritorial del SNS se aborde como punto principal la violencia en la sanidad y se acuerden actuaciones conjuntas y coordinadas que permitan implementar medidas de prevención ante cualquier incidente, ya sea de índole física, como empujones o golpes, o de tipo verbal, como amenazas e insultos. SATSE resalta que estos episodios afectan a la totalidad de profesionales sanitarios, no solo a quienes ejercen en los servicios de enfermería o fisioterapia.

En relación con el origen de estos conflictos, SATSE enfatiza que la falta de recursos y la insuficiencia de plantillas genera un clima de tensión y malestar que, aun así, no justifica ningún tipo de agresión. Según SATSE, la responsabilidad de la situación recae en las administraciones públicas y en las empresas sanitarias privadas, quienes, al no dedicar la inversión adecuada, prolongan las carencias de personal y medios necesarios para atender adecuadamente a la población. Esta realidad, según el sindicato, convierte al personal sanitario en “víctima propiciatoria” de fallas estructurales mantenidas en el tiempo.

El sindicato también ha reiterado que el descontento social no debe recaer sobre los profesionales de la salud. “El clima de crispación, malestar y enfado de las personas que tienen que ser atendidas en el SNS va a más, pero nunca se debe responsabilizar de sus problemas estructurales a los profesionales que, en este contexto de precariedad e insuficiencia de recursos, hacen siempre todo lo posible para que la calidad en la atención no se vea perjudicada”, sostiene SATSE. De acuerdo con lo consignado por el sindicato, los profesionales ponen a diario su máximo esfuerzo y profesionalidad pese a la presión que supone trabajar con una dotación y recursos insuficientes.

SATSE mantiene activa una estrategia permanente de sensibilización e información bajo el lema “La agresión no es solución”, orientada tanto a profesionales como a usuarios del sistema sanitario. El objetivo, según señala la organización, apunta a promover una relación basada en el respeto, la confianza y la consideración mutua entre trabajadores de la salud, pacientes y familiares en cualquier entorno de atención.

El llamamiento actual realiza especial hincapié en la búsqueda de soluciones efectivas y coordinadas entre los distintos niveles de la administración sanitaria. SATSE aboga por que la prevención de las agresiones figure como objetivo prioritario en la agenda institucional, y que la discusión y acuerdo sobre medidas concretas tenga lugar lo antes posible, tomando como marco la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El sindicato recalca que solo una acción conjunta y decidida de todas las Administraciones podría garantizar que los hospitales y centros de salud no persistan como escenarios de violencia contra quienes trabajan en la atención a la ciudadanía.

La petición de SATSE incluye también la responsabilidad de empresas y organismos privados que participan en la prestación de servicios sanitarios, sobre quienes recae la obligación de dotar los recursos necesarios para cumplir con las exigencias de calidad en la atención y de seguridad para los empleados. Según argumenta el sindicato, la situación de precariedad y la insuficiencia de plantillas no solo afecta la calidad asistencial sino que también expone a diario a enfermeras, fisioterapeutas y al resto del personal del SNS a potenciales situaciones de riesgo.

El medio SATSE también destaca que, ante la gravedad de los hechos reportados durante el último año, todas las administraciones están en la obligación de revisar y reforzar los mecanismos de protección y prevención frente a la violencia en la sanidad. El sindicato plantea que la existencia de protocolos eficaces y la dotación de medios materiales y humanos suficientes debe figurar entre los compromisos fundamentales para el próximo periodo.

Por último, SATSE insiste en que el respeto y la convivencia pacífica deben consolidarse en todos los espacios asistenciales. El sindicato alienta a las autoridades y a los responsables de los centros sanitarios a trabajar en políticas efectivas de prevención y sensibilización, con el fin de asegurar que quienes se dedican al cuidado y atención de la población puedan ejercer su labor sin amenazas, inseguridad ni violencia.