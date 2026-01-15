Queipo (PP) muestra su rechazo al acuerdo de Mercosur por ser "dañino y perjudicial" para el campo asturiano

Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular de Asturias, afirmó en Tapia de Casariego que su formación política ha presentado un conjunto de cláusulas de salvaguardia ante el avance del acuerdo con Mercosur. Según indicó, el propósito es modificar el texto previo a su aprobación para implantar controles fitosanitarios y de origen en los productos agropecuarios importados, y así evitar que los productores asturianos se enfrenten a competencia en condiciones de desigualdad. Planteó que la decisión final recaerá en el Parlamento Europeo, destacando que la adopción de tales cláusulas permitiría defender la competitividad del sector agropecuario asturiano.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios y según publicó el propio Partido Popular de Asturias, Queipo dejó clara la negativa de su organización al contenido actual del acuerdo con Mercosur. En su encuentro con el alcalde de Tapia, Pedro Fernández, subrayó que el texto negociado, en su forma actual, resultaría perjudicial para el sector agropecuario del Principado y reiteró que el PP no puede apoyar la propuesta en estas condiciones. Insistió en que las normas de producción en Asturias son rigurosas, por lo que calificó de injusto que productos provenientes de países con regulaciones menos estrictas puedan competir en el mercado español a precios inferiores, afectando así a los productores locales.

Queipo responsabilizó directamente al Gobierno liderado por Pedro Sánchez afirmando que, durante los siete años de la actual administración, no se habrían impulsado negociaciones en la Unión Europea tendientes a mejorar el texto del acuerdo. Detalló que “hemos llegado a este texto porque el Gobierno de España no ha defendido el campo español, y por tanto tampoco el campo de Asturias, y mientras otros países sí que iban poniendo condicionantes y cambiando el texto original, España no lo ha hecho”. En este sentido, destacó que países como Italia sí introdujeron condicionantes al acuerdo, lo que evidencia, en su opinión, falta de respuesta desde Madrid.

El dirigente popular sostuvo que la falta de acción del Gobierno español ha generado una situación en la que los intereses de los productores asturianos y españoles quedarían desprotegidos ante la posible entrada de productos agrícolas y ganaderos de fuera de la Unión Europea. Esto, según explicó, conduciría a una competencia desleal que el Partido Popular considera inadmisible. Añadió que aunque otros países miembros del bloque comunitario han respaldado el acuerdo, existe, a su juicio, una clara omisión por parte del Ejecutivo español en la defensa de su sector primario.

El PP propuso la adopción de salvaguardias destinadas a aproximar las condiciones regulatorias entre los países involucrados. Según consignó el propio partido, “no es justo que, si aquí la normativa es estricta para la producción, que debe ser, no lo sea en la otra parte y puedan venir a competir con sus productos a precios mucho más reducidos”.

Por último, Queipo enfatizó que el Partido Popular, en el caso de que el Parlamento Europeo no acepte las modificaciones propuestas y no se introduzcan controles reforzados, mantendrá su rechazo a los acuerdos con Mercosur. Consideró indispensable “blindar al campo asturiano de un acuerdo perjudicial”. El medio recogió también que el líder popular asturiano marcó diferencias frente a otras organizaciones políticas, criticando que algunas solo protestan o muestran una actitud pasiva, mientras que el PP busca soluciones concretas ante una situación que consideran perjudicial para la economía regional.